Год начался с падения индекса свободы интернета

ОЗИ провело очередное исследование происходивших в январе этого года тенденций, касающихся Рунета. К сожалению, тренд на излишнее регулирование государством интернет-пространства в России сохраняется, что наглядно показывает падение «Индекса свободы интернета» на 22 пункта.

Индекс "свободы" для Рунета посчитал: https://t.co/MaYkxPkQxD

Опять минус 22 :( https://t.co/nQVBQLxgMd — Michael Klimarev (@wanderer_from) February 20, 2018

«Итоговое значение индекса, которое мы примем на 1 февраля 2018 года — 547 баллов», — говорится на сайте ОЗИ.

За отчетный месяц в мониторинг попало 32 сообщения в СМИ, так или иначе связанных со свободой в российском сегменте сети Интернет. Подробно будет рассказано о семи из них.

1. Мессенджерам и социальным сетям запретят рассказывать о сотрудничестве с ФСБ

Чиновники запретили компаниям, зарегистрированным в реестре организаторов распространителей информации (ОРИ), раскрывать третьим лицам факты общения с правоохранительными органами и содержание такого общения, об этом говорится в постановлении правительства от 18 января, которое было опубликовано на официальном портале раскрытия правовой информации.

«ОРИ при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», — говорится в документе.

«Эксперты были довольно единодушны в оценке события, и самые «положительные оценки» были как максимум нулевые», — отмечает ОЗИ.

Владислав Здольников, автор телеграм-канала «IT уголовные дела СОРМ Россиюшка», не считает эту инициативу властей чем-то экстраординарными или Новым для отрасли:

«Это ничего не меняет. Те, кто не сотрудничал, или, наоборот, сотрудничал с ФСБ раньше, не начнут об этом рассказывать. Для всех остальных есть игнорирование законов РФ, или, на крайний случай, «свидетельство канарейки»».

.

На практике, отмечают в ОЗИ, пока ни одна российская компания не раскрывала фактов о своем сотрудничестве с российскими силовыми и военными структурами: «По меньшей мере, нам такие факты не известны. Так что, вряд ли практика «молчанье канарейки» приживется в российском корпоративном управлении».

2. Подмосковный активист осуждён на 1,5 года за посты в соцсетях

Гражданский активист из Коломны, отец четверых детей Валентин Соколов, обвинённый в возбуждении ненависти за посты в социальных сетях, приговорён к 1,5 годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда.

Случай примечателен тем, что сам Соколов накануне в паблике «Наша Коломна» утверждал, что дело сфабриковано: «Уголовное дело построено на Акте Осмотра произведенного коломенским [сотрудником ФСБ] Михеенковым. В Акте мне вменяется 21 картинка, но нет ни одной ссылки. В скриншотах с браузера Михеенковым все ссылки скрыты. В этом Акте подтёрт серийный номер диска, а сам диск вроде как записанный в один день с актом, но поверку оказался записан за 5 дней до акта. Ни на диске, ни на скриншотах нет подписей понятых, из чего я сделал вывод, что они сфальсифицированны».

Большинство экспертов крайне негативно оценили это событие. Главное, что отмечают эксперты — это то, какие «доказательства» приводятся в российских судах и компетентность следственных органов.

Адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов (кандидат юридических наук), специализирующийся на делах, связанных с защитой свободы слова, отметил:

«Исключительно опасное событие, демонстрирующее ужесточение наказания за безобидную интернет-активность. Осознав неэффективность блокировок как способа контроля, власти переходят к преследованию пользователей с целью запугать тех, кто готов распространять информацию. Предвижу дальнейший рост самоцензуры».

.

3. Власти хотят запретить анонимные интернет-платежи

По поручению Правительства РФ профильные ведомства готовят поправки в законодательство, которые деанонимизируют электронные кошельки и разрешают зачислять на них средства только с банковского счета.

В России планируют существенно ограничить возможности электронных кошельков. Профильные ведомства — Центробанк, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономики — выразили обеспокоенность электронными кошельками, которые не требуют идентификации клиента. Учитывая возможность анонимно зачислять на такие сервисы суммы до 15 тысяч рублей через терминалы и с банковских карт, предложено привязать их к банковским счетам. По оценкам ассоциации «Электронные деньги», всего в России более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт.

Центробанк при этом предлагает ввести запрет на обналичивание средств с электронных кошельков, Росфинмониторинг настаивает на обязательной идентификации их держателей.

Эксперты оценили это сообщение как «еще одну атаку на сетевую анонимность в рамках новой Стратегии развития информационного общества». Некоторые отметили, что это, вероятно, рассматривается как один из способов ограничить краудфандинг независимых проектов, прежде всего — общественно-политических.

4. Аркадий Дворкович: снизим беспошлинный порог и введём НДС на иностранные интернет-покупки

Электронная торговля в РФ должна регулироваться и НДС, и пошлинами, а начать нужно со снижения порога беспошлинной торговли. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Моя точка зрения — нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог и готовиться, прежде всего с точки информационных систем, к введению НДС. Чтобы это было делать просто и это не накладывало дополнительные административные издержки на бизнес», — сказал он, отвечая на вопрос, необходимо ли, по его мнению, ввести в России НДС для иностранных интернет-магазинов либо снизить порог беспошлинной интернет-торговли.

Этот случай не первый, когда большинство респондентов ОЗИ оценивают важной новость, имеющей, казалось бы, лишь косвенное отношение к «свободе интернета». На самом деле, такие вещи, как интернет-торговля имеют самое прямое отношение к интернет-свободе.

Антон Ершов, председатель «Пиратской Партии России», отметил: «Инициатива направлена не на поддержку местного бизнеса, а на тупой побор налогов. Даже с НДС китайские товары дешевле. Надо начинать со снижения налоговой нагрузки на отечественное производство, ритейл и цепочку доставки товаров, тем самым понизив стоимость отечественного товара и увеличив его привлекательность перед «АлиЭкспрессами»».

5. IT-Кодекс: в России предлагают полностью переписать законы в сфере связи и интернета

На площадке Открытого правительства приступили к разработке Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи» (126-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ) и «О персональных данных» (152-ФЗ).

По словам представителя Медиакоммуникационного союза, существующее законодательство ориентировано в большей мере на техническое регулирование и не успевает за развитием отношений в медиакоммуникационной сфере. Новое законодательство должно будет учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли, «но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.п.».

«С одной стороны, — отмечают в ОЗИ, — это событие могло стать довольно знаковым в области регулирования связи, интернета и вообще развития ИТ-индустрии в России. С другой — “МедиаКоммуникационный союз” — это весьма странное “общественное объединение”, имеющее неоднозначную репутацию в профессиональной среде. Сам факт подобных “предложений”, разумеется, очень важный. Но наши эксперты оценили воздействие этого события весьма скептически».

Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы, отметил следующее:

«Так как данная инициатива исходит из МКС, стоит очень насторожиться. Напомню, именно из чрева этой организации вышли самые одиозные и негативные законы для интернета и IT в последнее время: «закон о мессенджерах», «закон о зеркалах», «закон о жёсткой регуляции VPN и поисковых систем». В каждой речи их представителей прослеживается мысль внедрения дальнейших ограничений, обременений, жесткого госконтроля и суверенизации. Лоббирующая частные интересы структура, но имеющая большой вес при продвижении законов негативной повестки».

.

6. Генпрокуратура, СКР, МВД и Роскомнадзор поддержали новую блокировочную инициативу Яровой

В России стартовала эпопея, схожая с той истерией, которая сопутствовала принятию законопроекта о так называемых «группах смерти». Только на этот раз запретительные инициативы властей касаются сайтов, которые якобы занимаются склонением молодёжи к совершению преступлений, а также разжигают в них немотивированную агрессию.

После случившейся в самых разных уголках страны за короткий промежуток времени серии нападений на школы с участием несовершеннолетних, первым делом власти обратили внимание на интернет, тут же постаравшись связать случившиеся ЧП с «тлетворным влиянием» каких-то неизвестных групп в социальных сетях. Никаких существенных доказательств этому представлено не было, и даже более того — ВКонтакте, на которую правоохранители «грешили» изначально (поскольку именно там были зарегистрированы некоторые участвовавшие в нападениях старшеклассники), опровергла влияние каких-либо мифических групп — подозреваемые не появлялись в соцсети больше года. Однако российские власти это никак не смутило, и сразу несколько групп было заблокировано Роскомнадзором, а затем политики начали соревноваться между собой в проявлении крайней озабоченности «внезапно» возникшей проблемы, выдвигая сомнительные инициативы по соответствующему регулированию Сети.

«В любой непонятной ситуации наши силовые структуры решают блокировать интернет, — замечает ОЗИ. — И это совсем не новость. Но респонденты, проголосовавшие за важность этой новости, подметили тренд. Эксперты же оказались более сдержанными и указали, что все это, безусловно, плохо для свободного общения в интернете, но все же не столько отрицательно влияет на эти наши интернеты, сколько показывает представителей исполнительной власти в негативной коннотации».

«Странно, что им ещё не пришло в голову не запрещать что-нибудь, а разрешить заходить в интернет исключительно на разрешенные адреса», — прокомментировал это событие Владимир Харитонов, исполнительный директор ассоциации интернет-издателей.

7. Минтруд разрешил чиновникам не отчитываться за криптовалюту

Министерством труда утверждены обновленные рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих, в которых впервые упомянуты виртуальные валюты, и их можно не указывать в соответствующей справке.

Госслужащие смогут не указывать криптовалюты в декларациях о доходах и расходах за 2017 год. Криптовалюты не включены в форму справки о доходах из-за отсутствия их законодательного регулирования. Такой документ был недавно разработан Минтрудом. Это новые методические рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)». Этот документ ведомство разрабатывает ежегодно при участии администрации президента и Генпрокуратуры. Госслужащие ориентируются на него во время декларационных кампаний.

«Это событие показывает всю сущность “интернет-регулирования” и принцип “ворон ворону в глаз не клюнет”. Минтруд фактически признал, что регулирование криптовалют не может быть организовано в отдельно взятой стране. Ну, и лицемерность действующей власти, конечно, — пишет ОЗИ. — Эксперты достаточно сдержанно комментировали эту новость. Или таким образом, что мы не можем эти комментарии опубликовать по этическим соображениям. Самый, пожалуй, исчерпывающий комментарий: “К — коррупция”. Ну, или “криптовалюта”, если угодно. Но в одном логическом ряду. Впрочем, мы рады за чиновников — по мнению Минтруда им можно пользоваться этим инструментом. Просто потому, что никто ничего доказать все равно не сможет же».

В качестве дополнения ОЗИ приводит попытку №2 одиозного депутата Виталия Милонова продвинуть законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту, но поскольку за ним уже давно тянется череда нереализованных инициатив, которые зачастую заворачивают даже соратники по «Единой России», относиться серьёзно к его предложениям получается всё сложнее. Комментарии экспертов по этому поводу соответствующие: «Милонов. Пиарится. Все привыкли».

В целом, как видим, тренд продолжает навевать печаль — видимых послаблений для Рунета не произошло, и даже наоборот — желание властей регулировать Сеть в сторону уменьшения онлайн-прав никуда не пропало, а может быть даже и усилилось. Другое дело, что не все их амбиции реализуемы, как в случае с регулированием деятельности сервисов, помогающих обходить государственные блокировки.

.



.

Читайте также:

Власти хотят запретить анонимные интернет-платежи

🔓

Аркадий Дворкович: снизим беспошлинный порог и введём НДС на иностранные интернет-покупки

🔓

Генпрокуратура, СКР, МВД и Роскомнадзор поддержали новую блокировочную инициативу Яровой

🔓

IT-Кодекс: в России предлагают полностью переписать законы в сфере связи и интернета

🔓

Индекс свободы интернета: стабильное падение в ноябре

.