Генпрокуратура заблокировала сервис временной электронной почты Dropmail

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили там сервис временной электронной почты dropmail.me:

reestr.rublacklist.net/record/2877666

Сервис позволяет создавать временный почтовый ящик для анонимной регистрации на различных сервисах, которые требуют e-mail. Время работы такого ящика не ограничено, пока пользователь не обновит страницу. Почта работает без регистрации.

Блокировка произошла в рамках борьбы с лжеминированиями, но из объяснений владельца сервиса выясняются странные обстоятельства. В соцсетях он написал, что почта работает только на приём и никаких отправлений с неё сделать невозможно.

Следовательно, писем именно с dropmail.me никуда прийти не могло. Тогда за что же Генпрокуратура решила забанить эту почту?

Также, по словам владельца, никаких официальных уведомлений к нему не приходило, а судиться с властями он возможности пока не имеет, поскольку в данный момент находится не в России и вряд ли сможет приехать из-за коронавируса. Он отправил письмо на почту Роскомнадзора, а пока в качестве временного решения он «поднял» зеркало для русскоязычной версии и добавил ещё один IP-адрес.

Блокировка сервисов электронной почты под предлогом борьбы с лжеминированиями в России носит сугубо формальный характер. Владельцы сервисов неоднократно писали, что готовы сотрудничать, если власти РФ будут соблюдать все процедуры правового взаимодействия с той страной, где сервис зарегистрирован. Однако о фактах такого взаимодействия никому ничего не известно, а вот сервисы, особенно защищённой электронной почты, регулярно пополняют реестр запрещённых сайтов. По мнению создателя «Эшер II» Филиппа Кулина:

«Тема с письмами о ложных минированиях — порядком утомившая безграмотная чушь. Если силовикам надоело реагировать на анонимные письма/сообщения, то надо просто перестать на них реагировать. Единичная блокировка почтовых сервисов не решит проблему анонимок ни с какой точки зрения. Однако этот активный акт профанации (подписываемый Генеральным прокурором России или его заместителем) продолжается по сей день».

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Ранее по Генпрокуратурой по тому же поводу были заблокированы ProtonMail, Cock.li, Tutanota, CryptoHeaven и SaluSafe, AnomimousSpeech и Vistomail, Tempr.email, а также Telegram-бот Etlgr для работы с электронной почтой.

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