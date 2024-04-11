Apple уведомила пользователей из 92 стран об угрозах шпионских атак

Компания Apple предупредила пользователей iPhone из 92 стран о тои, что они могли стать жертвами «атаки наемных шпионских программ». Для защиты компания настоятельно рекомендует пользователям активировать на своих смартфонах режим Lockdown Mode.

При этом ни список стран, ни более детальной информации по возможному взлому и количеству пользователей Apple не раскрыла. В предупреждении лишь сказано:

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой наемнической шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID -xxx-».

Производитель iPhone отправляет подобные сообщения несколько раз в год и с 2021 года уведомляет пользователей о таких угрозах в более чем 150 странах, согласно обновленной странице поддержки Apple.

В уведомлении компания пояснила пользователям, что не может предоставить дополнительную информацию, потому что эти данные могут наоборот помочь злоумышленникам обойти новую защиту iOS.

«Атаки наемнических шпионских программ исключительно хорошо финансируются и со временем развиваются. Для обнаружения таких атак Apple полагается исключительно на внутреннюю информацию об угрозах и расследования. Хотя наши расследования никогда не могут обеспечить абсолютную уверенность, уведомления Apple об угрозах представляют собой оповещения с высокой степенью достоверности о том, что пользователь индивидуально стал объектом наемнической атаки шпионского ПО, и к ним следует относиться очень серьезно», — отмечает компания.

В публикации сказано, что индивидуальные атаки «такой исключительной стоимости и сложности исторически ассоциировались с государственными структурами», включая частные компании, разрабатывающие шпионское ПО, например, Pegasus от израильской фирмы NSO Group.