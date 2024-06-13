Власти планируют создать отдельный госорган по кибербезопасности

В России обсуждают создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. Источник на рынке отмечает, что сейчас эту идею активно обсуждают с представителями отрасли.



Дискуссия о необхождимости создания такой структуры и потребность в таких изменениях наметилась в экспертном сообществе уже давно, сказал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.



В начале июня 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации тоже заявлял об этом:

«Нужен федеральный орган кибербезопасности, который бы занимался только этим. Должны сидеть очень грамотные люди, которые бы занимались стратегией кибербезопасности страны».

По его словам, важно обеспечить защиту всех элементов киберинфраструктуры, поскольку наличие слабого звена ставит под угрозу всю систему.



Ляпунов считает, что на данным момент в регулировании отрасли информационной безопасности задействованы несколько структур, например, ФСТЭК, ФСБ, Минцифры, ЦБ, но «при такой организации возникает пограничный эффект, когда какие-то вопросы остаются вне зоны внимания, либо, наоборот, могут вызывать определенный рассинхрон».



Нужна структура, которая станет единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки, считает Ляпунов.