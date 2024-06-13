English Русский
News
13 June 2024

Власти планируют создать отдельный госорган по кибербезопасности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Сейчас эту инициативу прорабатывают с участием отраслевых игроков.

В России обсуждают создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. Источник на рынке отмечает, что сейчас эту идею активно обсуждают с представителями отрасли.

Дискуссия о необхождимости создания такой структуры и потребность в таких изменениях наметилась в экспертном сообществе уже давно, сказал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

В начале июня 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации тоже заявлял об этом:

«Нужен федеральный орган кибербезопасности, который бы занимался только этим. Должны сидеть очень грамотные люди, которые бы занимались стратегией кибербезопасности страны».

По его словам, важно обеспечить защиту всех элементов киберинфраструктуры, поскольку наличие слабого звена ставит под угрозу всю систему.

Ляпунов считает, что на данным момент в регулировании отрасли информационной безопасности задействованы несколько структур, например, ФСТЭК, ФСБ, Минцифры, ЦБ, но «при такой организации возникает пограничный эффект, когда какие-то вопросы остаются вне зоны внимания, либо, наоборот, могут вызывать определенный рассинхрон».

Нужна структура, которая станет единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки, считает Ляпунов.

кибербезопасность Сбербанк Греф единый госорган кибербезопасности

Similar articles

Apple и Starlink после исследования о слежке улучшили приватность
Росгвардия запатентовала программу для тренировок по кибербезопасности
Apple уведомила пользователей из 92 стран об угрозах шпионских атак
Власти США открыли доступ к системе анализа вредоносов — Malware Next-Gen
Евросоюз опубликовал методику расчёта «индекса кибербезопасности»
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт