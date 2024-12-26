На обеспечение инфобезопасности ГРЧЦ потратит 130 млн рублей

ФГУП «ГРЧЦ» на сайте госзакупок разместил тендер на сумму 130 миллионов рублей.
Услуги охватывают широкий спектр задач по обеспечению кибербезопасности. В тексте закупки сказано, что основными целями оказания услуг являются обеспечение непрерывного контроля за безопасностью информации в информационно-технической инфраструктуре ФГУП «ГРЧЦ»:
- обеспечение защиты от угроз, способных оказать негативное воздействие на репутацию ФГУП «ГРЧЦ»;
- выявление скомпрометированных корпоративных учетных записей сотрудников компании;
- фиксация изменений в наборе сервисов на внешнем периметре ФГУП «ГРЧЦ»;
- защита инфраструктуры ФГУП «ГРЧЦ» от внешних и внутренних интернет-угроз, реализуемых с использованием протокола DNS;
- снижение рисков кибербезопасности Заказчика, которые относятся к человеческому фактору — возможным небезопасным действиям сотрудников;
- снижение числа нарушений КБ, допускаемых сотрудниками Заказчика;
- повышение лояльности сотрудников к функции КБ;
- вовлечение и мотивация сотрудников для активного участия в процессах обеспечения безопасности;
- выявление актуальных уязвимостей в информационной инфраструктуре ФГУП «ГРЧЦ» с целью предотвращения вторжений.
В техническом задании также указан перечень требуемых услуг:
Исполнитель обязуется использовать собственные информационные и технологические ресурсы, включая облачные платформенные сервисы, программные и аппаратные комплексы, серверное и сетевое оборудование.
Срок оказания услуг начинается с даты подписания контракта и завершится 31 декабря 2025 года. Заявки принимаются до 16 января 2025 года, а итоги конкурса будут подведены 21 января 2025 года.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.