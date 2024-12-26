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26 December 2024

На обеспечение инфобезопасности ГРЧЦ потратит 130 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» разместил на сайте госзакупок тендер, направленный на защиту инфраструктуры, предотвращение киберугроз и повышение киберграмотности сотрудников.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

ФГУП «ГРЧЦ» на сайте госзакупок разместил тендер на сумму 130 миллионов рублей.

Услуги охватывают широкий спектр задач по обеспечению кибербезопасности. В тексте закупки сказано, что основными целями оказания услуг являются обеспечение непрерывного контроля за безопасностью информации в информационно-технической инфраструктуре ФГУП «ГРЧЦ»:

- обеспечение защиты от угроз, способных оказать негативное воздействие на репутацию ФГУП «ГРЧЦ»;
- выявление скомпрометированных корпоративных учетных записей сотрудников компании;
- фиксация изменений в наборе сервисов на внешнем периметре ФГУП «ГРЧЦ»;
- защита инфраструктуры ФГУП «ГРЧЦ» от внешних и внутренних интернет-угроз, реализуемых с использованием протокола DNS;
- снижение рисков кибербезопасности Заказчика, которые относятся к человеческому фактору — возможным небезопасным действиям сотрудников;
- снижение числа нарушений КБ, допускаемых сотрудниками Заказчика;
- повышение лояльности сотрудников к функции КБ;
- вовлечение и мотивация сотрудников для активного участия в процессах обеспечения безопасности;
- выявление актуальных уязвимостей в информационной инфраструктуре ФГУП «ГРЧЦ» с целью предотвращения вторжений.

В техническом задании также указан перечень требуемых услуг:

  • по выявлению, реагированию и предупреждению киберугроз во внутренних системах заказчика (SOC);
  • по повышению уровня киберграмотности работников;
  • по защите от угроз, способных оказать негативное влияние на репутацию Заказчика;
  • по контролю и защите инфраструктуры Заказчика от угроз, реализуемых с использованием протокола DNS;
  • мониторинга и управления уязвимостями информационных ресурсов;
  • мониторинга и управления уязвимостями информационных ресурсов с использованием информационной платформы Threat Intelligence.

Исполнитель обязуется использовать собственные информационные и технологические ресурсы, включая облачные платформенные сервисы, программные и аппаратные комплексы, серверное и сетевое оборудование.

Срок оказания услуг начинается с даты подписания контракта и завершится 31 декабря 2025 года. Заявки принимаются до 16 января 2025 года, а итоги конкурса будут подведены 21 января 2025 года.

Роскомнадзор кибербезопасность 90-ФЗ ФГУП ГРЧЦ Госзакупки

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