В судах появится спецотдел по кибербезопасности

Судебный департамент при Верховном суде РФ создаст отдел информационной безопасности для предотвращения хакерских атак и других цифровых инцидентов, сообщил Генеральный директор ведомства Владислав Иванов:

«По результатам инцидента со сбоем работы судебных сайтов (ответственность за отключение сервисов судебной системы взяла на себя проукраинская хакерская группировка BO Team) у нас создается отдел информационной безопасности».

Предлагается также расширить штат в региональных управлениях для решения подобных проблем. Судебный департамент планирует оптимизировать концепцию информационной безопасности и организовать специальные курсы на базе Российской академии правосудия, рассказал Иванов.



По его мнению, также необходимо уделить пристальное внимание мониторингу периметра информационной безопасности и вырабатывать предельно четкие алгоритмы действий при хакерских атаках. Глава Судебного департамента уточнил, что большинство сайтов судов уже доступны и в ближайшее время вся система будет полностью восстановлена.



Для повышения надёжности ГАС «Правосудие» будет закуплено новое оборудование. Контракт на поставку 620 серверов отечественного производства компании «Гравитон» заключён с интегратором «Мигалка». Это обойдётся в 369 миллионов рублей. Поставка оборудования ожидается до конца года.



Напомним, асштабный сбой в системе ГАС «Правосудие» продлился месяц – из-за хакерской атаки 7 октября перестали работать сайты федеральных судов (на доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (msudrf.ru), судебного департамента при Верховном cуде (ВС) и его управлений в субъектах Федерации, а также официальные ресурсы органов судейского сообщества. Подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб» на сайтах судов и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) также не работала.



Эксперты называют создание специализированного отдела своевременным шагом. По их мнению, это позволит не только повысить киберустойчивость системы, но и ускорить процесс цифровизации судебной инфраструктуры, что особенно важно в условиях растущей активности хакеров.