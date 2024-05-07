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7 May 2024

Хакеры получили доступ к данным сотрудников британского Минобороны

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Злоумышленники проникли в систему обработки платежных ведомостей бывших и сейчас проходящих службу военных. Источники телеканала Sky News утверждают, что за атакой может стоять Китай.

Телеканал Sky News сообщил о проникновении хакеров в базу данных сотрудников Минобороны Великобритании. Был взломан сайт компании-подрядчика военного министерства. По данным телеканала, злоумышленникам удалось получить доступ к системе обработки платежных ведомостей бывших и сейчас проходящих службу военных.

Хакеры смогли вычислить имена и личные данные, включая банковские реквизиты. При этом источники Sky News утверждают, что злоумышленники связаны с властями Китая. Эту же информацию подтверждают источники BBC.

Министр обороны Грант Шаппс проинформирует членов парламента о кибератаке. Сообщается, что министерство сразу же приняло меры, когда обнаружило вторжение неизвестных, отключив внешнюю сеть, управляемую подрядчиком.

Китай уже успел сделать заявление о том, что «решительно выступает против любых кибератак».

Бывший председатель комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что данная кибератака:

«...действительно иллюстрирует, как меняется характер конфликта: цифровая территория теперь так же важна, как и физическая, и к ней легче получить доступ, сделав это издалека».

Министр труда и пенсий Мел Страйд, в свою очередь, заявил, что правительство относится к кибербезопасности «чрезвычайно серьезно».

хакеры взлом Китай Великобритания Минобороны

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