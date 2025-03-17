Великобритания вводит миллиардные штрафы для соцсетей за опасный контент

С 17 марта в Великобритании вступают в силу штрафы для социальных сетей за нарушение закона о безопасности в интернете (Online Safety Act). Компании, не обеспечившие защиту пользователей от противозаконного контента, могут столкнуться с санкциями до £18 млн (более $23 млн) или 10% от своей мировой выручки.



Новый закон распространяется более чем на 100 000 онлайн-сервисов, включая Facebook, Google, X, Reddit и OnlyFans. Он обязывает платформы удалять материалы, связанные с терроризмом, насилием, продажей наркотиков, детской эксплуатацией и другими серьезными преступлениями. Всего закон охватывает 130 видов нарушений.



Контроль за исполнением положений возложен на британский телеком-регулятор Ofcom, который разработал ряд обязательных требований для платформ. Среди них – скрытие профилей несовершеннолетних, возможность блокировки преследователей для женщин, инструменты для борьбы с мошенничеством и технологии распознавания запрещённых изображений.



Британские власти заявляют, что этот закон – лишь начало усиленного регулирования цифровой среды. Министр технологий Питер Кайл подчеркнул, что технологические компании больше не смогут относиться к безопасности пользователей как к второстепенной задаче.



При этом закон подвергся критике со стороны американских политиков, в частности, сенатора Джей Ди Вэнса, который заявил, что он ограничивает свободу слова. Однако британское правительство настаивает, что его цель – борьба с преступностью, а не цензура.