Bloomberg: Российские хакеры проникли в ключевые структуры Грузии

Российские разведслужбы, включая ГРУ и ФСБ, с 2017 по 2020 годы вели масштабную шпионскую операцию против Грузии, одной из ключевых стран на пересечении энергетических и торговых путей между Европой и Азией, сообщает Bloomberg. Судя по документам, предоставленным европейскими правительствами, хакеры проникли в такие важные объекты как Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Национальный банк, крупные телекоммуникационные и энергетические компании, включая электросетевые компании и нефтяные терминалы.



Операции российских спецслужб охватывали весь спектр критической инфраструктуры Грузии. Было установлено не только широкомасштабное наблюдение за правительственными структурами и компаниями, но и доступ к системам, которые позволяли потенциально вывести из строя жизненно важные объекты, такие как электростанции и телекоммуникационные сети. В частности, хакеры могли отключить электроснабжение в некоторых регионах Грузии или повлиять на сети крупнейшего телекоммуникационного оператора Skytel.



Одним из наиболее серьезных направлений атаки стало проникновение в системы грузинской Центральной избирательной комиссии и национальных медиа, таких как телеканалы Imedi и Maestro. Также было установлено, что хакеры получили доступ к внутренним системам Грузинской железной дороги, через которые мониторили данные на протяжении двух лет. Эти кибероперации привели к значительным репутационным и финансовым потерям для ряда грузинских компаний и стали предметом международного внимания.



Особенно тревожным является то, что киберкампания пришлась на период, когда Грузия продолжала курс на интеграцию с Европейским союзом и НАТО, что усилило геополитическое напряжение в регионе. В то время как Грузия сталкивалась с решающими парламентскими выборами, кибератаки и шпионаж служили инструментом давления со стороны России, которая стремится ослабить влияние Запада и сохранить контроль над бывшими советскими республиками, считает Bloomberg.



Документы, представленные в материалах, также указывают на причастность хакерской группы Turla, которая, по мнению западных спецслужб, действует под контролем ФСБ. Эта группа занималась сбором данных с дипломатических представительств Грузии по всему миру, включая посольства в США, Канаде, России и странах Балтии. В ходе своих операций хакеры украли более 2 гигабайт данных, включая переписку высокопоставленных грузинских дипломатов.



Эксперты отмечают, что подобные атаки являются частью более широкой стратегии России по ослаблению грузинского курса на сближение с Западом. По словам директора грузинского Института региональных исследований Натии Сескурия, российская киберагрессия против Грузии продолжается уже многие годы, что особенно тревожно в преддверии важных выборов в стране. Киберугрозы со стороны России остаются реальной опасностью для Грузии, особенно если результаты выборов будут неудобны Кремлю, считает Bloomberg.