Microsoft удаляет пароли у 1 млрд пользователей с переходом на Passkeys

Microsoft подтвердила планы по удалению паролей у миллиарда пользователей. Для входа в приложения и сервисы, такие как Xbox, Microsoft 365 или Microsoft Copilot, потребуются ключи доступа. На официальном сайте наглядно показано, как пользователи могут совершить переход на систему Passkeys.



«Эра паролей заканчивается», — заявила компания. Там отметили, что «злоумышленники знают об этом, поэтому они отчаянно ускоряют атаки, связанные с паролями, пока могут».

Переход на Passkeys обусловлен ростом атак, связанных с паролями. Microsoft фиксирует 7000 атак в секунду — почти вдвое больше, чем год назад. Также наблюдается увеличение фишинговых атак на 146% за год. Passkeys исключают такие уязвимости, как утечка паролей, фишинг и сложность запоминания множества комбинаций.



Microsoft решила полностью перейти на новую систему аутентификации — Passkeys. Этот шаг предлагает пользователям более безопасный и удобный способ входа в аккаунты.



Ключи доступа позволяют входить в приложения и сервисы, такие как Xbox, Microsoft 365 и Microsoft Copilot, используя биометрические данные (лицо или отпечаток пальца), PIN-код или ключ безопасности. Microsoft утверждает, что вход с Passkeys в три раза быстрее традиционного пароля и в восемь раз быстрее пароля с многофакторной аутентификацией.



В компании сообщили, что 99% пользователей успешно завершают процесс регистрации ключа доступа, а доля успешных входов с ними достигает 98% против 32% для традиционных паролей.



Microsoft начала внедрение Passkeys ещё в 2022 году, предоставив пользователям возможность полностью удалить свои пароли. В 2024 году была представлена обновлённая система входа, где Passkeys стали стандартным вариантом аутентификации. Уже сейчас миллионы пользователей удалили пароли, и компания прогнозирует значительный рост числа пользователей Passkeys в ближайшие месяцы.



Microsoft активно экспериментировала с UX-дизайном, чтобы привлечь пользователей к новой системе. Наибольшее внимание уделялось упрощению регистрации и уведомлениям, которые мотивировали пользователей выбрать Passkeys. Исследования показали, что безопасность и скорость являются основными факторами для перехода на новую систему.



Passkeys уже поддерживаются и другими компаниями, включая Apple, Google, PayPal, Twitter и TikTok. Этот переход формирует новый стандарт безопасности в цифровом мире. Microsoft уверена, что отказ от паролей станет ключевым этапом в борьбе с фишингом и другими кибератаками.