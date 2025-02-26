Татьяна Москалькова предложила проверять возраст всех интернет-пользователей

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова представила доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2024 год. Значительная часть его посвящена интернету, в частности — безопасности персональных данных, цифровым правам, контролю за искусственным интеллектом, «цифровому неравенству» и т.п.

Москалькова также заявила о необходимости законодательно регламентировать процессы подтверждения возраста пользователей в интернете – это требуется для защиты несовершеннолетних от негативного контента:

«В настоящее время контент с маркировкой 18+ доступен любому интернет-пользователю, который поставит „галочку“, что ему исполнилось 18 лет (без какого-либо подтверждения, авторизации и прочее)».

В феврале рабочая группа при комитете Госдумы по защите семьи обсудила законопроект, регулирующий разработку и распространение видеоигр. Депутаты, психологи и другие эксперты сошлись на том, что вопросы доступа детей к игровому контенту нельзя оставлять «на откуп родителям». Глава комитета Нина Останина (КПРФ) даже предположила, что дело может дойти до прямого ограничения государством доступа в интернет для несовершеннолетних.