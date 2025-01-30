English Русский
News
30 January 2025

Маркетплейсы обяжут регистрировать пользователей через «Госуслуги»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Также банкам, операторам связи и интернет-магазинам придётся добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах.
Фото: Пётр Вдовкин / depositphotos

Российский кабмин подготовил законопроект, которым вносятся антимошеннические поправки в целый ряд законов, в частности — «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ознакомившийся с документом Forbes пишет, что одной из инициатив пакета стала обязательная регистрация через «Госуслуги» пользователей маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг.

Кроме того, предполагается, что банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах. Работникам этих организаций будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Они также должны будут зарегистрироваться на «Госуслугах».

В Минцфиры изданию сообщили, что пакет поправок «еще в работе», но подтвердили планы усилить контроль за пользователями маркетплейсов и досок объявлений:

«Тем, кто захочет разместить объявление, нужно будет подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг». Таким образом, разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее».

Там добавили, что у пользователей торговых площадок также «будет возможность при желании включить двухфакторную аутентификацию и выбрать [для входа] биометрию вторым фактором защиты». Необходимость контроля за передачей сим-карт в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками, «которые используют чужие номера в преступных схемах».

Нововведения в ноябре 2024 года анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он сообщил, что правительство, правоохранительные органы и Центробанк разработали меры против кибермошенничества, включая защиту от обмана по телефону и при оформлении кредитов. «В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил тогда Григоренко.

В аппарате Григоренко Forbes сообщили, что разработано два ключевых законопроекта: один — против телефонного и интернет-мошенничества, другой — для регулирования цифровых платформ.

 

UPD: Подтверждать вход на маркетплейсы с помощью Госуслуг нужно будет только тем, кто захочет разместить объявление, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», – пояснили в аппарате Григоренко.

Там добавили, что мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг.

149-ФЗ Правительство РФ авторизация биометрия 126-ФЗ Госуслуги аутентификация регистрация

Similar articles

Власти изучают вопрос разблокировки зарубежных соцсетей при продаже 50% российским инвесторам
В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы тарологов
За четыре года Роскомнадзор составил 750 протоколов на СМИ за мат
У Pikabu чаще всего требовали удалить экстремизм и обход блокировок
Со Старым Новым сбоем!
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт