Маркетплейсы обяжут регистрировать пользователей через «Госуслуги»

Российский кабмин подготовил законопроект, которым вносятся антимошеннические поправки в целый ряд законов, в частности — «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ознакомившийся с документом Forbes пишет, что одной из инициатив пакета стала обязательная регистрация через «Госуслуги» пользователей маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг.



Кроме того, предполагается, что банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах. Работникам этих организаций будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Они также должны будут зарегистрироваться на «Госуслугах».



В Минцфиры изданию сообщили, что пакет поправок «еще в работе», но подтвердили планы усилить контроль за пользователями маркетплейсов и досок объявлений:

«Тем, кто захочет разместить объявление, нужно будет подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг». Таким образом, разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее».

Там добавили, что у пользователей торговых площадок также «будет возможность при желании включить двухфакторную аутентификацию и выбрать [для входа] биометрию вторым фактором защиты». Необходимость контроля за передачей сим-карт в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками, «которые используют чужие номера в преступных схемах».



Нововведения в ноябре 2024 года анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он сообщил, что правительство, правоохранительные органы и Центробанк разработали меры против кибермошенничества, включая защиту от обмана по телефону и при оформлении кредитов. «В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил тогда Григоренко.



В аппарате Григоренко Forbes сообщили, что разработано два ключевых законопроекта: один — против телефонного и интернет-мошенничества, другой — для регулирования цифровых платформ.

UPD: Подтверждать вход на маркетплейсы с помощью Госуслуг нужно будет только тем, кто захочет разместить объявление, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», – пояснили в аппарате Григоренко.

Там добавили, что мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг.