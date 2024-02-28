OpenAI обвинила The New York Times во «взломе» алгоритмов ChatGPT

Компания OpenAl направила заявление в суд округа Нью-Йорк с просьбой отклонить иск газеты The New York Times (NYT), которая обвинила разработчика чат-бота ChatGPT, а также Microsoft в нарушении авторских прав и незаконном использовании журналистских материалов. В OpenAl утверждают, что газета заплатила неким лицам за «взлом чат-бота».
OpenAI утверждает, что NYT заставила ChatGPT воспроизводить материал доступных по подписке статей посредством «обманчивых промтов, которые явно нарушают условия использования OpenAI».
«Обвинения, содержащиеся в жалобе Times, не соответствуют знаменитым строгим журналистским стандартам, — цитирует Reuters заявление OpenAI. — Правда заключается в том, что Times заплатила кому-то за взлом продуктов OpenAI».
Газета New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft в конце декабря прошлого года. Медиакомпания заявила, что миллионы статей, опубликованных The Times, использовались для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с новостными агентствами как источник информации. В иске также приводится несколько примеров, когда чат-бот предоставлял пользователям почти дословные выдержки из платных статей Times, и подчёркивается потенциальный ущерб бренду The Times из-за галлюцинирования — явления, при котором чат-боты выдают ложную информацию, которую они приписывают источнику.
The Times стала пока последним правообладателем в уже довольно обширном списке тех, кто подал в суд на OpenAI. В сентябре 2023 года Американская гильдия авторов и 17 писателей подали групповой иск против компании OpenAI, которая якобы использовала их книги для обучения своих языковых моделей. Среди истцов — Джордж Р. Р. Мартин («Песнь льда и огня»), Майкл Коннелли (детективы о Гарри Босхе), Джонатан Франзен («Поправки», «Свобода»), Джон Гришэм («Фирма», «Дело о пеликанах») и другие.
В ноябре коллективный иск в федеральный суд Манхэттена подал писатель и редактор Hollywood Reporter Джулиан Сэнктон. В декабре к иску присоединились ещё 11 человек, включая двух лауреатов Пулитцеровской премии.
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