OpenAI обвинила The New York Times во «взломе» алгоритмов ChatGPT

Компания OpenAl направила заявление в суд округа Нью-Йорк с просьбой отклонить иск газеты The New York Times (NYT), которая обвинила разработчика чат-бота ChatGPT, а также Microsoft в нарушении авторских прав и незаконном использовании журналистских материалов. В OpenAl утверждают, что газета заплатила неким лицам за «взлом чат-бота».

OpenAI утверждает, что NYT заставила ChatGPT воспроизводить материал доступных по подписке статей посредством «обманчивых промтов, которые явно нарушают условия использования OpenAI».



«Обвинения, содержащиеся в жалобе Times, не соответствуют знаменитым строгим журналистским стандартам, — цитирует Reuters заявление OpenAI. — Правда заключается в том, что Times заплатила кому-то за взлом продуктов OpenAI».



Газета New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft в конце декабря прошлого года. Медиакомпания заявила, что миллионы статей, опубликованных The Times, использовались для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с новостными агентствами как источник информации. В иске также приводится несколько примеров, когда чат-бот предоставлял пользователям почти дословные выдержки из платных статей Times, и подчёркивается потенциальный ущерб бренду The Times из-за галлюцинирования — явления, при котором чат-боты выдают ложную информацию, которую они приписывают источнику.



The Times стала пока последним правообладателем в уже довольно обширном списке тех, кто подал в суд на OpenAI. В сентябре 2023 года Американская гильдия авторов и 17 писателей подали групповой иск против компании OpenAI, которая якобы использовала их книги для обучения своих языковых моделей. Среди истцов — Джордж Р. Р. Мартин («Песнь льда и огня»), Майкл Коннелли (детективы о Гарри Босхе), Джонатан Франзен («Поправки», «Свобода»), Джон Гришэм («Фирма», «Дело о пеликанах») и другие.



В ноябре коллективный иск в федеральный суд Манхэттена подал писатель и редактор Hollywood Reporter Джулиан Сэнктон. В декабре к иску присоединились ещё 11 человек, включая двух лауреатов Пулитцеровской премии.