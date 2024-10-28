ИИ-специалистов и разработчиков игр будут готовить в колледжах

Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с искусственным интеллектом (ИИ) появятся в российском перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования. Это следует из проекта приказа Министерства просвещения, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Начиная с 2025/2026 учебного года получить профессию разработчика игр смогут молодые люди как после девятого, так и после 11-го класса. Выпускники колледжей смогут работать в соответствии с профстандартом «Связь, информационные и коммуникационные технологии».

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности» включает, кроме самих игр, изучение разработки программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений, тестирования информационных систем, 3D-моделирование и визуализацию компонентов системы.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 6 ноября текущего года.

Колледжам будет непросто найти педагогов по таким дисциплинам, но это возможно, считает директор спортивно-методического центра «Кафедра киберспорта» Виктория Берсенева. Лучше всего привлекать на роль преподавателей практиков-разработчиков, а в виде практики давать студентам задания, которые затем будут использованы в изданных видеоиграх, считает завкафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская.

Ранее стало известно, что к педагогам онлайн-школ могут начать предъявлять такие же требования, как к школьным учителям и вузовским преподавателям, — о наличии образования, опыта, отсутствии судимости и профессиональных заболеваний.