Производитель шпионского ПО Pegasus ведёт борьбу за возвращение в США

Производитель печально известной шпионской программы Pegasus, израильская компания NSO Group, активизировала усилия по возвращению на американский рынок, пытаясь добиться исключения из чёрного списка Министерства торговли США, пишет издание The Intercept. Несмотря на обвинения в пособничестве нарушениям прав человека, NSO привлекла известных лоббистов и продолжает тесно сотрудничать с республиканскими конгрессменами, в частности с Питом Сешнсом из Техаса.



Санкции против NSO были введены в 2021 году из-за её участия в шпионских операциях, целью которых становились журналисты, правозащитники и диссиденты. Тем не менее, с февраля по июль текущего года лоббисты компании восемь раз встречались с Сешнсом и его командой, обсуждая вопросы, связанные с чёрным списком, а также продвижением технологий NSO и их ролью в конфликтах, таких как война в Газе.



В данный момент важной частью стратегии NSO является лоббирование интересов компании через денежные пожертвования. Например, адвокат и лоббист компании Грег Лафлин пожертвовал 1000 долларов на кампанию Сешнса в тот же день, когда обсуждал с ним шпионское ПО и его использование. В отчётах указывается, что аналогичные пожертвования были сделаны в пользу других республиканских законодателей.



NSO также продолжает судиться с крупными технологическими компаниями в США, включая Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в РФ). В октябре этого года Meta обвинила NSO в отказе предоставлять суду документы и исходный код Pegasus, что нарушает обязательства по передаче данных. WhatsApp (принадлежит Meta), в свою очередь, настаивает на том, что NSO сознательно уклоняется от исполнения судебных предписаний, что делает невозможным справедливое судебное разбирательство.



Несмотря на эти обвинения, NSO продолжает свою лоббистскую кампанию, используя активную военную обстановку в Израиле как предлог для снятия санкций. Компания утверждает, что её технологии могут быть полезны для отслеживания пропавших людей и заложников. Однако эксперты видят в этом попытку «кризисного отмывания» репутации.



NSO столкнулась с трудностями не только в США, но и в Великобритании, где суды разрешили подать иск против Саудовской Аравии за использование Pegasus. Этот иск был подан от лица саудовских правозащитников, чьи телефоны были взломаны на территории Великобритании.



Несмотря на растущую критику и многочисленные судебные дела, NSO Group продолжает попытки вернуть свою продукцию на американский рынок через политические связи и лоббирование интересов на высоком уровне.