Количество кибератак на страны СНГ возросло в 2,6 раз, большинство из них – на РФ

Во втором квартале 2024 года в странах СНГ было зафиксировано в 2,6 раза больше кибератак, чем за тот же период прошлого года, следует из исследования, подготовленного экспертами Positive Technologies. Подавляющая часть этих кибератак — 73% — была направлена на Россию. На долю Казахстана пришлось 8%, на долю Белоруссии — 7%.



В России в 2023–2024 годах киберпреступники чаще всего атаковали промышленность (11%), телекоммуникации (10%), госучреждения (9%) и IT-компании (7%). При этом 49% атак заканчивалась утечкой конфиденциальной информации, в 31% случаев была нарушена деятельность организаций.



В Казахстане жертвами киберпреступлений за этот период чаще всего становились СМИ (19%), госучреждения (12%), финансовые организации (12%) и телекоммуникации (7%). В Белоруссии каждая пятая кибератака (22%) была направлена на госучреждения, каждая седьмая (14%) — на промышленность.



Наиболее распространёнными методами кибератак в странах СНГ остаются использование вредоносного ПО и социальная инженерия. Однако в регионе наблюдается повышенная доля DDoS-атак на организации — 18% против среднемирового показателя в 8%. Эксперты связывают это с обострением геополитической ситуации и ростом числа хактивистских группировок.



Согласно данным Positive Technologies, 26% кибератак в СНГ в 2023 и 2024 годах были совершены хактивистами, которые руководствуются политическими или социальными мотивами. Их основной целью часто становится полное разрушение инфраструктуры через шифрование или удаление данных. Чаще всего атаки хактивистов были направлены на телекоммуникационные компании (23%) и государственные учреждения (17%).



Анализ объявлений, связанных с СНГ и размещённых на теневых площадках, показал увеличение их числа в дарквебе: в первой половине 2024 года количество таких публикаций выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Большинство этих объявлений касалось России (85%), Белоруссии (29%) и Казахстана (28%). Чаще всего они были связаны с базами данных (40%), причём 79% таких баз распространялись бесплатно. На втором и третьем местах по частоте упоминаний находились объявления, касающиеся фальшивых или украденных документов (16%) и обналичивания денег (15%).