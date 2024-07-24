В рейтинге самых атакуемых хакерами стран лидируют Бельгия, Франция и Германия

Согласно данным аналитического центра StormWall по DDoS-атакам в разных странах во II квартале 2024 года, с которыми ознакомился Forbes, топ-3 самых атакуемых стран мира составили Бельгия (14,8% от общего числа атак), Франция (11,6%) и Германия (10,4%). Такая ситуация связана с проведением выборов в Европарламент в июне, когда хакеры пытались помешать выборам и запустили масштабные атаки на ряд европейских стран, поясняют в StormWall.



Ситуация необычная, так как в течение многих лет в топ-3 самых атакуемых стран традиционно входили Китай, Индия и США, указывают специалисты. Иногда в связи с геополитическими изменениями в мире в тройку лидеров могли попасть другие страны, но это случалось крайне редко. Однако в апреле — июне 2024 года Китай, Индия и США оказались в рейтинге на более низких позициях: США — на 4-й (8,7%), Китай — на 5-й (8,3%), а Индия — на 7-й (6,8%).



Россия заняла 11-е место с показателем 4,2%. В предыдущем квартале этого года она находилась на 7-й позиции рейтинга с показателем 8,2%. Аналитики StormWall при этом отмечают:

«Несмотря на это «падение», количество DDoS-атак в России по-прежнему остается на высоком уровне. Большинство атак на российские компании запускают политически мотивированные хактивисты».

Они также предупреждают, что во второй половине года число и масштаб DDoS-атак на ключевые отрасли в России могут увеличиться, и связывают это с тем, что после летнего периода отпусков деловая активность значительно возрастет и хакеры постараются использовать это время, чтобы получить максимальную выгоду.



Примечательно, что перемещение России на 11-ю строчку в этом перечне происходит на фоне растущего количества нападений на российские компании.



В первом квартале, когда в России прошли президентские выборы, рост вредоносного трафика в российском сегменте интернета составил 126%. Не только в РФ, но и в других странах тогда больше всего DDoS-атак пришлось на госсектор (34%), затем идут онлайн-игры (21%), телеком (14%), финансы (12%), транспорт (7%), онлайн-торговля (5%), СМИ (4%), образование (2%) и другие отрасли (1%).