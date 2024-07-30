Россия лидирует в рейтинге по сливу данных в даркнет

По итогам первой половины 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по числу объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах. Это следует из отчёта Positive Technologies. Доля российских объявлений составляет около 10%. Помимо России в первую пятёрку входят США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%).

В ГК «Солар» подтверждают, что Россия действительно находится в топе стран по количеству слитых баз данных. По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первую половину 2024 года в публичном доступе впервые оказалось 150 баз данных российских компаний, из которых около 30% были из сферы розничной онлайн-торговли. В даркнет попадают актуальные сведения, включая такую чувствительную информацию, как ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и телефонные номера.

В T.Hunter полагают, что проблема с утечками данных в России может быть связана как с недостаточным уровнем кибербезопасности, так и с высокой активностью злоумышленников: страна находится в состоянии гибридного геополитического конфликта, и хакеры атакуют госсистемы, а также инфраструктуру частных компаний.

Общий удельный объем утечек данных в России увеличился по сравнению с данными 2023 г. незначительно, отмечают в T.Hunter. Однако число организаций, впервые столкнувшихся с хакерскими атаками, выросло на 15%. На 30% увеличилось и предложение утёкших баз через различные даркнет-площадки и телеграм-сообщества.