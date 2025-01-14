Наказание за слив банковских и налоговых данных ужесточат

Минфин России разработал законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. К такой информации относятся и сведения из баз данных таможенных органов, утечка которых может оказать негативное влияние на экономику России, следует из сопроводительных материалов к проекту.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердили в пресс-службе Минфина. Также там уточнили, что документ одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Документ еще должен быть одобрен на заседании правительства, после чего поступит на рассмотрение Госдумы.



В пояснительной записке отмечается, что, несмотря на блокировки ресурсов со слитыми базами данных, чёрный рынок такой информации продолжает расти.



Законопроект предлагает внести поправки в статью 183 Уголовного кодекса, которая регулирует наказание за получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. В случае, если группа лиц по предварительному сговору или организованная группа будет незаконно, без согласия владельца данных, разглашать или использовать (при условии причинения крупного ущерба — свыше 3,5 млн руб. — или наличия корыстной заинтересованности) сведения, составляющие банковскую, коммерческую или налоговую тайну, то:

нижний порог наказания ужесточится со штрафа в размере до 1,5 млн руб. (или зарплаты осужденного за период до трех лет), как это предусмотрено действующей редакцией ст. 183 УК, до принудительных работ на срок до пяти лет;

а верхний порог — с принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до пяти лет, как прописано в ст. 183 сейчас, до лишения свободы на срок от двух до пяти лет с возможностью одновременного штрафа в размере до 5 млн руб. (или зарплаты за период до пяти лет).

Дополнительно усиливается ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, которое повлекло «тяжкие последствия» (в таком случае необязательно, чтобы присутствовали другие квалифицирующие признаки, такие как предварительный сговор или организованная группа). В этом случае предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до семи лет с возможностью штрафа от 1 до 5 млн рублей (или зарплаты за период от одного года до пяти лет). В действующей редакции статьи за такие деяния предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет



По мнению авторов законопроекта, разглашение банковской, налоговой и коммерческой тайны способствует ограничению конкуренции на рынках, что негативно влияет на экономическую ситуацию. В Минфине считают, что существующие наказания не соответствуют общественной опасности этих преступлений. Поправки направлены на усиление уголовно-правовой защиты такой информации и сокращение ее незаконного оборота.



В Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что предлагаемые санкции соответствуют уровню общественной опасности таких преступлений. По словам председателя НСФР Андрея Емелина, для выполнения превентивной функции наказание должно быть достаточно серьезным, что и предлагается в проекте.



Член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева отметила, что поправки устраняют правовую неопределенность, определяя нижнюю границу наказания в случае лишения свободы. По её мнению, отсутствие нижнего порога ранее приводило к высокой вариативности судебных решений и создавало условия для коррупционных рисков.



Однако некоторые юристы скептически оценивают возможность значительного влияния новых мер на ситуацию с утечками данных. Они считают, что усиление наказания в первую очередь оказывает психологический эффект, но не решает проблему коренным образом. По их словам, в большинстве случаев доказать причинно-следственную связь между утечкой данных и наступившими тяжкими последствиями крайне сложно.



По мнению ведущего научного сотрудника РАНХиГС Александра Фиранчука, рост спроса на таможенные данные связан с закрытием официальной статистики. Компании традиционно использовали эту информацию для анализа конъюнктуры рынка. Полное прекращение ее публикации усиливает интерес к таким данным на нелегальном рынке.



По мнению эксперта, более продуктивным для снижения запроса на эту базу со стороны компаний могло бы стать восстановление публикации данных о заведомо несанкционной продукции.



Также, по его мнению, для снижения рисков выявления поставок чувствительных товаров, возможно, логичнее было бы расширить использование неспецифицируемых кодов товаров — указывая, например, только первые два знака вместо полного десятизначного кода.



«Ужесточение пока предполагается недостаточно серьезное. По этой причине согласен с некоторыми комментариями, что в лучшем случае будет незначительное снижение числа таких преступлений», — считает юридический эксперт «Роскомсвободы», поясняя:

«Проблема в том, что это все такие латентное преступление, которое вдобавок не так просто раскрыть. Кроме того, законодатель остался на прежней позиции и квалифицированные составы предусмотренные частями 3 и 4 ст. 183 УК РФ оставил материальными, то есть следствию необходимо будет доказывать наступление негативных последствий, а не только сам факт утечки».



