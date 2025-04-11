Депутаты и бизнес обсуждают запрет ИИ-систем с «неприемлемым уровнем риска»

Профильная рабочая группа разработала проект законодательного регулирования искусственного интеллекта в России, сообщили РБК пять источников, знакомых с инициативой. В группу входят юристы, представители консалтинговых компаний и участников рынка, развивающих ИИ, указали они. Инициатива оформлена в виде законопроекта «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России».
Документ обсуждали на заседаниях рабочих групп в Госдуме, в «Деловой России», а также на отраслевых дискуссионных площадках. Зампред комитета по информационной политике, член рабочей группы по ИИ в Госдуме Андрей Свинцов говорит, что рабочая группа «по разработке всего, что связано с законодательством в области ИИ», создана по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, законодательные инициативы пока депутатами «всерьёз не рассматриваются», а рабочая группа нужна, чтобы «проработать и изучить запросы от разных отраслей».
В ближайшие месяцы должны появиться несколько инициатив, «которые точечно будут регулировать какие-то отраслевые запросы, вводить какие-то пилотные зоны или пилотные режимы», но законопроекта, который зарегулирует всю деятельность ИИ, пока ждать не стоит.
Что предлагает проект
Если документ примут в текущем виде, операторы и разработчики систем ИИ должны будут выполнить его требования в течение года после вступления в силу.
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