Депутаты и бизнес обсуждают запрет ИИ-систем с «неприемлемым уровнем риска»

Профильная рабочая группа разработала проект законодательного регулирования искусственного интеллекта в России, сообщили РБК пять источников, знакомых с инициативой. В группу входят юристы, представители консалтинговых компаний и участников рынка, развивающих ИИ, указали они. Инициатива оформлена в виде законопроекта «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России».



Документ обсуждали на заседаниях рабочих групп в Госдуме, в «Деловой России», а также на отраслевых дискуссионных площадках. Зампред комитета по информационной политике, член рабочей группы по ИИ в Госдуме Андрей Свинцов говорит, что рабочая группа «по разработке всего, что связано с законодательством в области ИИ», создана по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, законодательные инициативы пока депутатами «всерьёз не рассматриваются», а рабочая группа нужна, чтобы «проработать и изучить запросы от разных отраслей».



В ближайшие месяцы должны появиться несколько инициатив, «которые точечно будут регулировать какие-то отраслевые запросы, вводить какие-то пилотные зоны или пилотные режимы», но законопроекта, который зарегулирует всю деятельность ИИ, пока ждать не стоит.

Что предлагает проект

Под искусственным интеллектом понимать «комплекс технологических и программных решений, имитирующий когнитивные функции человека, в том числе самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма, и обеспечивающий получение результатов, сопоставимых с результатами интеллектуальной деятельности человека».

Понятие технологий ИИ. К ним относятся, например, компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение.

Ввести понятие ИИ-систем, их разработчика, оператора и пользователя. Под первым будет пониматься информационная система, которая имитирует когнитивные функции человека, применяя ИИ-технологии.

Требования по маркировке систем ИИ — то есть обозначению, которое будет указывать на использование ИИ при взаимодействии с пользователем. Маркировка должна быть «явной, недвусмысленной и легко идентифицируемой». Обеспечит её оператор такой системы.

Классификацию ИИ по уровню риска — неприемлемый, высокий, ограниченный, минимальный. Разработку и эксплуатацию систем ИИ, относящихся к категории с неприемлемым уровнем риска, предлагается запретить. С высоким риском — ввести обязательную госрегистрацию и сертификацию. Для ограниченного — системы внутреннего контроля качества, добровольную сертификацию.

Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу для тех, кто участвует в разработке и эксплуатации ИИ-систем. Но если разработчик принял все меры для предотвращения вреда, ответственности не будет. Не накажут также, если вред возник из-за нарушения правил использования нейросети.

Если документ примут в текущем виде, операторы и разработчики систем ИИ должны будут выполнить его требования в течение года после вступления в силу.