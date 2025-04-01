Принят закон о запрете навязывания товаров и услуг в интернете

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг.
Закон устанавливает целый комплекс мер, среди которых:
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, такое навязывание чаще всего происходит при дистанционном приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Покупатели не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и др. В качестве еще одного распространенного способа навязывания Володин назвал замену положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.
Перед третьим чтением спикер заявил, что:
«Сегодняшнее решение защищает права всех граждан, потому что люди не защищены от поборов».
Он снова вспомнил покупку авиабилетов. По словам Володина, с пассажиров собрано несколько миллиардов рублей при покупке авиабилетов. Процедура возврата сложна, её приходится делать через суд.
«[После принятия закона] Человек сможет получить свои деньги назад, а кто наввязывает, тот понесёт ответственность», — считает спикер Госдумы.
Закон принят единогласно:
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