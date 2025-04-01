Принят закон о запрете навязывания товаров и услуг в интернете

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг.

Закон устанавливает целый комплекс мер, среди которых:

продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату осуществлять исключительно с согласия потребителя;

установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг;

предоставить право гражданам заявлять о требовании возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, которое подлежит удовлетворению в течение трех дней;

исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражение его продавцом за потребителя;

не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, такое навязывание чаще всего происходит при дистанционном приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Покупатели не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и др. В качестве еще одного распространенного способа навязывания Володин назвал замену положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.

Перед третьим чтением спикер заявил, что:

«Сегодняшнее решение защищает права всех граждан, потому что люди не защищены от поборов».

Он снова вспомнил покупку авиабилетов. По словам Володина, с пассажиров собрано несколько миллиардов рублей при покупке авиабилетов. Процедура возврата сложна, её приходится делать через суд.

«[После принятия закона] Человек сможет получить свои деньги назад, а кто наввязывает, тот понесёт ответственность», — считает спикер Госдумы.

Закон принят единогласно: