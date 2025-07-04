Цифровым платформам подготовили масштабное регулирование

Российский кабмин внёс в Госдуму пакет законопроектов о регулировании цифровых платформ. Согласно ему, маркетплейсы могут обязать проверять продавцов через государственные реестры, сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко:

«Продавцы на маркетплейсах будут обязаны проходить проверку через государственные реестры, а платформы – обеспечивать прозрачность условий договоров с продавцами».

В целом было внесено три документа.

По словам Григоренко, ограничениям в частности подвергнется пользовательская выдача — платформам запретят искусственно продвигать рекламные позиции. Также будут запрещены к продаже на маркетплейсах запрещенные товары, например, несертифицированные БАДы.

Проект федерального закона №959244-8 вводит комплексное регулирование платформенной экономики в России. Он устанавливает правовые основы отношений между операторами цифровых платформ, их партнёрами и пользователями при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг через посреднические площадки.



В качестве основных целей авторы приводят создание безопасной и доступной цифровой среды, стимулирующей конкуренцию и поддержку малого и среднего бизнеса; формирование единых правил для всех участников платформенной экосистемы; защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Инициативой вводится понятие платформенной экономики. Согласно документу, это совокупность имущественных отношений через цифровые платформы для предпринимательства.

Проектом вводится и понятие «цифровая платформа» – это информационная система или сайт в интернете, программы для электронных вычислительных машин для обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Вводится и понятие посреднических цифровых платформ (ПЦП). Это платформы, обеспечивающие в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, сделок, размещения карточек товаров и др.

ПЦП – это виртуальная торговая или сервисная площадка, выступающая посредником между продавцами/исполнителями и конечными потребителями, обеспечивающая их взаимодействие, безопасность расчётов и защиту прав сторон. Законопроект вводит особенности взаимодействия операторов и партнеров-исполнителей. Устанавливаются требования к логистической инфраструктуре оператора и особенности взаимодействия с пунктами выдачи заказа.

«Одной из ключевых обязанностей оператора, отражающих существо платформенной экономики, является размещение в карточке товара информации о том, что он не является продавцом предлагаемого товара, исполнителем предлагаемых работ, услуг и не заключает с пользователем договор купли-продажи товара, договор подряда, договор возмездного оказания услуг (за исключением случаев, когда оператор продает товары, выполняет работы, оказывает услуги от своего имени)», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект прямо запрещает размещение на ПЦП карточки товара, содержащей в том числе предложения о продаже товаров, изъятых из оборота, а также не прошедших государственную регистрацию или не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации биологически активных добавок, лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Устанавливается процедура изменения договора между оператором и партнером. По общему правилу в случае одностороннего изменения оператором договора между оператором и партнером такое лицо обязано направить уведомление не менее чем за 15 дней до вступления такого изменения в силу.



Оператор вправе ограничивать доступ к личному кабинету и (или) ограничить или прекращать размещение карточки товара, если указанные меры предусмотрены в договоре между оператором и партнером, в случаях нарушения партнером законодательства Российской Федерации, а также обнаружения признаков и (или) факта неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету. При этом устанавливается обязательная процедура досудебного обжалования на ПЦП действий (бездействия) оператора, связанных с применением мер ответственности, «блокировкой», снижением рейтинга партнера, ухудшения положения карточки товара в поисковой выдаче.



Законопроект вводит особенности взаимодействия операторов и партнеров-исполнителей. Устанавливаются требования к логистической инфраструктуре оператора и особенности взаимодействия с пунктами выдачи заказа.



В целях обеспечения государственных контрольных функций, также отмечается в пояснительной записке, предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики в Российской Федерации.

Операторы обязаны включиться в единый государственный реестр при выполнении порога пользователей и других критериев. Оператор должен проверять сведения о потенциальном партнёре через ЕГРЮЛ/ЕГРИП или ЕСИА, заключать все сделки в электронной форме и предусматривать в договоре: требования к партнёру, меры ответственности, порядок ценообразования и взаиморасчётов, принципы формирования рейтингов и поисковой выдачи, алгоритмы автоматизированного принятия решений, процедуру досудебного рассмотрения жалоб.

Иностранным платформам-операторам грозят принудительные меры по закону «о приземлении».

Судя по формулировкам, законопроект коснётся не только маркетплейсов. Документ говорит об операторах «посреднических цифровых платформ» в целом и перечисляет виды деятельности (продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг), поэтому под регулирование могут попасть бронирование жилья, перевозки и другие услуги. При этом рРегулирование не затрагивает площадки, которые попадают под специализированные отраслевые нормы, а именно:

Кредитные и другие финансовые организации – банки, микрофинансовые организации, страховые компании, пенсионные фонды, негосударственные пенсионные и накопительные фонды. Участники и инфраструктура рынков ценных бумаг – биржи, клиринговые центры, депозитарии, профессиональные участники рынка (брокеры, управляющие компании). Платежная и государственные ИТ-инфраструктуры – операторы национальной платёжной системы, процессинговые и расчётные центры, электронные площадки госзакупок, государственные реестры и системы «электронного правительства».

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года и должен создать единую систему правовых, экономических и технических правил для всех участников платформенной экономики.

Законопроект №959248-8 вносит поправки сразу в три ключевых акта, чтобы синхронизировать их с будущим законом о платформенной экономике:

«О защите прав потребителей» (№2300-1):

– оператор-агрегатор (посредник-платформа) ответственен за убытки покупателя из-за недостоверных данных о товаре/продавце;

– закрепляется обязанность платформы обеспечить через личный кабинет техническую возможность предъявления претензий к продавцу (исполнителю) и возврата денег или товара (при собственной логистике).

– оператор-агрегатор (посредник-платформа) ответственен за убытки покупателя из-за недостоверных данных о товаре/продавце; – закрепляется обязанность платформы обеспечить через личный кабинет техническую возможность предъявления претензий к продавцу (исполнителю) и возврата денег или товара (при собственной логистике). «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» (№381-ФЗ):

– вводится статья 111, запрещающая размещать в публичном доступе (в том числе на платформах) несертифицированные или изъятые из оборота товары, незарегистрированные биодобавки, лекарства, пестициды, маркированные изделия и пр.;

– это распространяется на партнёров-продавцов цифровых площадок.

– вводится статья 111, запрещающая размещать в публичном доступе (в том числе на платформах) несертифицированные или изъятые из оборота товары, незарегистрированные биодобавки, лекарства, пестициды, маркированные изделия и пр.; – это распространяется на партнёров-продавцов цифровых площадок. «О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет”» (№236-ФЗ):

– к перечню «иностранных операторов» добавляются платформы из реестра посреднических цифровых платформ при суточной аудитории 500 000 и меньше пользователей из России;

– уточняются процедуры включения и исключения таких площадок из списка и обязанность Роскомнадзора уведомлять их о требованиях.

Все поправки вступят в силу 1 марта 2027 г. Их цель — адаптировать защиту прав потребителей, торговые нормы и контроль иностранных интернет-ресурсов к масштабам и рискам платформенной экономики.

Законопроект №959258-8 вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которыми вводятся наказания для тех платформ, нарушивших вышеуказанные нормы.



Вводятся новые составы правонарушений – ст. 14.68 КоАП (ответственность операторов платформ) и ст. 14.69 КоАП (ответственность продавцов-партнёров).



Ст. 14.68 КоАП устанавливает штрафы для операторов платформ за отказ обеспечить партнёру технический доступ к размещению информации и обмену юридическими сообщениями, за нарушение правил оформления карточек товаров/услуг и уведомлений о скидках, а также за несоблюдение принципов поисковой выдачи и досудебного рассмотрения жалоб. Размеры штрафов: должностным лицам – 10–80 тыс. рублей, юридическим лицам – до 500 тыс. руб.



Ст. 14.69 КоАП вводит ответственность партнёров-продавцов за предложение к продаже товаров, изъятых из оборота, незарегистрированных лекарств, биологически активных добавок или пестицидов без госрегистрации, а также товаров без обязательной маркировки или сертификации. Штрафы: должностным лицам – 5–20 тыс. руб., ИП – 10–50 тыс. руб., юридическим лицам – 30–200 тыс. руб.; при повторе – повышенные санкции.



Ст. 23.48 и 23.49 КоАП расширяют механизм принуждения: дополняют перечень правонарушений и полномочий контролирующих органов при выявлении нарушений новых статей о платформенной экономике. Это даёт надзорным органам право применять санкции за невыполнение требований, предусмотренных статьями 14.68 и 14.69 КоАП.

Вступает в силу также 1 марта 2027 года.

Новые поправки с момента разработки претерпели множество изменений, поскольку участники рынка не были довольны многими предлагаемыми нормами.

В предыдущей редакции предлагаемые штрафы доходили до 1 млн рублей, но Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) назвала такие значения несоразмерными всем деяниям. АКИТ предлагала дифференцировать ответственность в зависимости от последствий нарушения. Представители интернет-площадок жаловались, что штрафы в таких размерах приведут к значительным издержкам с учетом потока заказов и регулярно появляющихся новых товаров. В итоге максимальная сумма в окончательно версии законопроекта 500 тыс. рублей.

Также в финальной версии документа разработчик исключил обязанность платформ указывать в карточке товара информацию, что товар подлежит обязательному подтверждению соответствия (сертификации, декларированию соответствия стандартам и т. п.). Предполагается, что требование вернется позже и будет закреплено актом правительства — по мере появления у платформ технической возможности требовать этого от поставщиков.



Из документа была исключена норма о регулировании предоставления скидок за счет платформ, в том числе требование получать активное согласие на скидки. Однако порядок предоставления любых скидок платформы будут обязаны раскрывать в партнерском договоре. Кроме того, из документа изъят запрет на «молчаливое согласие» на снижение цены, при этом в случае установления партнером минимальной цены на свои товары для применения скидок за его счет потребуется его «активное» согласие (изменение минимальной цены в личном кабинете).



Также были перенесены сроки вступления в силу — изначально предполагалось 1 марта 2026 года.

Участники рынка, впрочем, неоднозначно отнеслись к подготовленному документу. «Данная версия законопроекта является компромиссной, однако есть вопросы, которые со стороны рынка сохраняют запрос на продолжение обсуждения, даже внутри Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом почти все замечания и предложения в тексте документа были учтены»,— говорит президент АКИТ Артем Соколов.

В объединенной компании Wildberries & Russ (ООО РВБ) называют новую редакцию законопроекта сбалансированной, она «учитывает позицию участников рынка и призвана ввести единые стандарты для отрасли». При этом там также отмечают, что многие положения законопроекта уже нашли отражение в работе платформ, это касается в том числе и подхода к работе маркетплейсов с продавцами. Сдвиг срока вступления инициативы в силу позволит платформам и их партнерам планомерно подготовиться к реализации всех требований законопроекта, влекущих изменения в бизнес-процессах, полагают в компании.

Иного мнения придерживаются в Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). По словам ее представителя Антона Гуськова, исключенные из законопроекта нормы были согласованы с бизнесом и общественностью и являются очень важными для достижения здорового баланса интересов. Их изъятие существенно ослабляет документ, его эффективность резко снижается, а значит, ключевые проблемы рынка решить он не сможет, полагает эксперт, добавляя, что конфликтов между экономическими субъектами станет только больше. Что же касается переноса даты вступления в силу инициативы, то, по мнению РАТЭК, это еще больше усугубит неэффективность мер для решения тех проблем, из-за которых и потребовалось вводить новое регулирование.