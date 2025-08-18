Минэк хочет маркировать «покупателей-отказников» на маркетплейсах

В Минэкономразвития РФ предложили ввести специальные маркеры для покупателей, которые систематически не выкупают товары на маркетплейсах. Как именно будут работать такие спецотметки и какие ограничения будут применяться к покупателям, не уточняется. Предполагается, эта подобная мера должна поддержать продавцов.
Как рассказал министр экономического развития Максим Решетников, с площадками обсудят проблему массовых отказов от заказов, затрудняющих разграничение добросовестных покупателей и недобросовестной конкуренции. Введение специальных пометок для пользователей — в числе возможных решений. Министерство призывает бизнес сформулировать проблему и варианты её решения.
Глава Минэкономразвития отметил, что практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов. Ведомство готово рассмотреть меры реагирования на подобное поведение покупателей в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.
