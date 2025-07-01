Закон о цифровых платформах угрожает блокировкой иностранным маркетплейсам

Правительственная комиссия одобрила законопроект о регулировании цифровых платформ, разработанный Минэкономразвития. Документ вводит обязательные требования для маркетплейсов и сервисов, работающих в России, включая иностранные. В случае отказа от их исполнения зарубежные площадки, такие как eBay или AliExpress, могут быть заблокированы.



Согласно финальной версии проекта, с которой ознакомился Forbes, иностранные платформы, включённые в реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), будут обязаны соблюдать нормы закона о платформенной экономике. За нарушение этих требований к ним могут применяться меры закона о «приземлении» иностранных IT-компаний (236-ФЗ) — от ограничения рекламы и переводов до полной блокировки ресурса.



В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что такие меры предусмотрены. «Интересы россиян должны быть защищены независимо от юрисдикции платформы», — пояснили в правительстве. По словам Владимира Волошина из Минэкономразвития, включение в реестр ПЦП будет зависеть от технических функций платформы и размера аудитории. Платформы должны будут открыть филиал в России, разместить форму обратной связи и соблюдать требования к защите данных.



Обсуждаемая мера не уникальна для онлайн-рынка и свидетельствует об отношении к зарубежному бизнесу в целом: работаешь в России — плати налоги и неси ответственность здесь, отметил президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов. Однако, как отметила вице-президент этой же организации Екатерина Авдеева, важно учитывать потенциальные издержки и избегать чрезмерного ужесточения регулирования. Оптимальным решением будет постепенное внедрение реформ, сопровождающееся диалогом с бизнесом и обществом, регулярным мониторингом результатов и своевременной коррекцией курса, заключила она.