Цифровым платформам добавили контроля

Госдума приняла поправки о регулировании платформенной экономики во втором и третьем чтениях. Основной регулирующий закон вступит в силу с 1 октября 2026 года (в первом чтении значился другой срок — 1 марта 2027 года). В аппарате вице-премьера Григоренко сообщили, что правительство продолжает обсуждать с отраслью новые нормы закона, чтобы подготовить ряд подзаконных актов.

Реестр и налоговая прозрачность



С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Он вводит реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), куда обязаны войти все крупные маркетплейсы и агрегаторы. Операторы ПЦП должны передавать данные в налоговые органы, соблюдать требования к карточкам товаров, алгоритмам поисковой выдачи и правилам предоставления скидок.





Запрет опасных и немаркированных товаров



На платформах запрещено размещать карточки с незарегистрированными лекарствами, медизделиями, БАДами, пестицидами и товарами без маркировки или сертификатов. Правительство получило право расширять этот список.





Права потребителей — теперь и в онлайне



Поправки к закону о защите прав потребителей приравнивают цифровые платформы к агрегаторам. Теперь они обязаны:



- обеспечить техническую возможность возврата товара и денег;

- предоставить интерфейс для направления товара на замену или устранение недостатков;

- участвовать в логистике возврата, если доставка шла через их инфраструктуру.



То же касается услуг: если работа оказалась некачественной, потребитель может потребовать возврат средств, а платформа должна обеспечить такую возможность.





Иностранные платформы — под юрисдикцией



Даже если у иностранной платформы менее 500 тыс. пользователей в сутки, она теперь считается «иностранным лицом» и обязана выполнять российские требования. Роскомнадзор будет включать такие платформы в перечень и направлять уведомления о необходимости соблюдения закона.