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23 July 2025

Цифровым платформам добавили контроля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
С 2026 года маркетплейсы и агрегаторы обязаны будут соблюдать новые правила: от фильтрации карточек товаров до возврата средств и недискриминационного доступа. Онлайн-экономику ждёт масштабная перезагрузка.
Изображение создано с помощью Copilot AI

Госдума приняла поправки о регулировании платформенной экономики во втором и третьем чтениях. Основной регулирующий закон вступит в силу с 1 октября 2026 года (в первом чтении значился другой срок — 1 марта 2027 года). В аппарате вице-премьера Григоренко сообщили, что правительство продолжает обсуждать с отраслью новые нормы закона, чтобы подготовить ряд подзаконных актов.

 

Реестр и налоговая прозрачность  

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Он вводит реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), куда обязаны войти все крупные маркетплейсы и агрегаторы. Операторы ПЦП должны передавать данные в налоговые органы, соблюдать требования к карточкам товаров, алгоритмам поисковой выдачи и правилам предоставления скидок.



Запрет опасных и немаркированных товаров  

На платформах запрещено размещать карточки с незарегистрированными лекарствами, медизделиями, БАДами, пестицидами и товарами без маркировки или сертификатов. Правительство получило право расширять этот список.



Права потребителей — теперь и в онлайне  

Поправки к закону о защите прав потребителей приравнивают цифровые платформы к агрегаторам. Теперь они обязаны:

- обеспечить техническую возможность возврата товара и денег;
- предоставить интерфейс для направления товара на замену или устранение недостатков;
- участвовать в логистике возврата, если доставка шла через их инфраструктуру.

То же касается услуг: если работа оказалась некачественной, потребитель может потребовать возврат средств, а платформа должна обеспечить такую возможность.



Иностранные платформы — под юрисдикцией  

Даже если у иностранной платформы менее 500 тыс. пользователей в сутки, она теперь считается «иностранным лицом» и обязана выполнять российские требования. Роскомнадзор будет включать такие платформы в перечень и направлять уведомления о необходимости соблюдения закона.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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