Законопроект о регулировании платформенной экономики принят в I чтении

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации. Также были приняты корреспондирующие изменения в отдельные законодательные акты РФ.



Речь идёт о документах №959244-8 и №959248-8. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ.



Определяются основные понятия, в том числе «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа» (ПЦП). Предоставление доступа к цифровым платформам должно основываться на принципах равенства и запрета дискриминации, соблюдения требований российского законодательства, указывается в пояснительной записке.



Реестр ПЦП будет вестись уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти.



В частности, документом запрещается размещение на ПЦП карточки товара, содержащей в том числе предложения о продаже товаров, изъятых из оборота, а также не прошедших государственную регистрацию или не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации биологически активных добавок, лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию в соответствии с законодательством.



Правительству РФ предоставляется право устанавливать иные требования к карточке товара, в том числе требования к отображению информации о цене товара, размещению карточки товара, а также требования, без соблюдения которых размещение карточки товара на посреднических цифровых платформах не допускается.



Кроме того, законопроектом регламентируется предоставление скидок на товары. Прописываются правила поисковой выдачи товаров: «При формировании поисковой выдачи не допускается влияние на ее результаты в нарушение критериев сортировки, примененных пользователем», — сказано в проекте закона. Особое внимание в документе уделено определению стандартов для пунктов выдачи заказов.



В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики в РФ.



Предполагается, что, в случае окончательного одобрения, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.



Новые поправки с момента разработки претерпели множество изменений, поскольку участники рынка не были довольны многими предлагаемыми нормами. В частности, по мнению бизнеса, там не хватает эффективных мер против контрафакта, нет действенной системы штрафов (все нарушения оцениваются одинаково, независимо от серьёзности) и т.д. Кроме этого поправки могут усилить неравенство на рынке. В Госдуме пообещали внести поправки в законопроект о платформенной экономике ко второму чтению.