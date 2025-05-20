Власти готовят поправки о конфискации криптовалют и легализации токенов

В России готовится к первому чтению законопроект Минюста, который официально признает криптовалюту имуществом, подлежащим аресту и конфискации. Об этом сообщил замминистра Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.



Согласно документу, следователи смогут изымать не только физические носители с приватными ключами, но и запрашивать у суда запрет на проведение операций по соответствующим криптоадресам. При этом законопроект вводит специальные меры по обеспечению «сохранности» цифровых активов.



Минюст также планирует привлекать технических специалистов для оценки рисков и выбора способов ареста. По словам Федорова, в условиях децентрализации и анонимности такие активы сложно изъять привычными средствами, как наличные деньги или ценные бумаги.



Параллельно Минфин предложил использовать изъятые цифровые активы в доход государства через платформу экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Это позволит не только конфисковывать, но и вводить криптовалюты в оборот, если они признаны легальными.



Кроме того, Минфин завершает согласование законопроекта о токенизации активов реального сектора. Он даст возможность «оцифровывать» реальные объекты в виде токенов и вводить их в легальный оборот.



Эксперты из юридической фирмы Сartesius оценивают инициативы как шаг к систематизации законодательства.



Мария Аграновская, управляющий партнёр юрфирмы «Аграновская и партнёры», поясняет: цифровая валюта уже признана имуществом, но порядок её изъятия был до сих пор не урегулирован.



При этом, как отмечают в Cartesius, остаются серьёзные пробелы: например, отсутствие доступа к криптокошельку делает изъятие невозможным — максимум, что можно конфисковать, это материальный носитель. Также потребуется доказывать принадлежность кошелька конкретному лицу. Особые сложности связаны с децентрализованными биржами, к которым российские следователи, по сути, не имеют доступа. Юристы полагают, что с такими платформами будут бороться «формальным запретом».



Тем не менее глава юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что анонимность криптовалют — миф. По её словам, биржи верифицируют пользователей и передают данные по запросу правоохранительных органов, включая данные по криптоадресу.