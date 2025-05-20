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20 May 2025

Власти готовят поправки о конфискации криптовалют и легализации токенов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Эксперты по-разному оценивают эти инициативы. С одной стороны, это шаг к систематизации законодательства, с другой — отсутствие доступа к криптокошельку делает изъятие невозможным, а децентрализованные биржи вряд ли выдадут данные пользователей.
Фото: Canva

В России готовится к первому чтению законопроект Минюста, который официально признает криптовалюту имуществом, подлежащим аресту и конфискации. Об этом сообщил замминистра Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.

Согласно документу, следователи смогут изымать не только физические носители с приватными ключами, но и запрашивать у суда запрет на проведение операций по соответствующим криптоадресам. При этом законопроект вводит специальные меры по обеспечению «сохранности» цифровых активов.

Минюст также планирует привлекать технических специалистов для оценки рисков и выбора способов ареста. По словам Федорова, в условиях децентрализации и анонимности такие активы сложно изъять привычными средствами, как наличные деньги или ценные бумаги.

Параллельно Минфин предложил использовать изъятые цифровые активы в доход государства через платформу экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Это позволит не только конфисковывать, но и вводить криптовалюты в оборот, если они признаны легальными.

Кроме того, Минфин завершает согласование законопроекта о токенизации активов реального сектора. Он даст возможность «оцифровывать» реальные объекты в виде токенов и вводить их в легальный оборот.

Эксперты из юридической фирмы Сartesius оценивают инициативы как шаг к систематизации законодательства.

Мария Аграновская, управляющий партнёр юрфирмы «Аграновская и партнёры», поясняет: цифровая валюта уже признана имуществом, но порядок её изъятия был до сих пор не урегулирован.

При этом, как отмечают в Cartesius, остаются серьёзные пробелы: например, отсутствие доступа к криптокошельку делает изъятие невозможным — максимум, что можно конфисковать, это материальный носитель. Также потребуется доказывать принадлежность кошелька конкретному лицу. Особые сложности связаны с децентрализованными биржами, к которым российские следователи, по сути, не имеют доступа. Юристы полагают, что с такими платформами будут бороться «формальным запретом».

Тем не менее глава юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что анонимность криптовалют — миф. По её словам, биржи верифицируют пользователей и передают данные по запросу правоохранительных органов, включая данные по криптоадресу.

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