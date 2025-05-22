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22 May 2025

Законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля принят в I чтении

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Также одобрены поправки о внедрении в платежную систему РФ универсального платежного QR-кода.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект №811008-8 о поэтапном введении в оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального платежного QR-кода.

Проект предлагает внести изменения в федеральные законы «О Центральном банке РФ», «О национальной платежной системе» и «О защите прав потребителей».

В пояснительной записке к проекту сказано, что его целью является расширение возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрение универсального платёжного кода.

Для плавного подключения банков к платформе предусматривается поэтапное введение этой обязанности для разных категорий кредитных организаций. С июля 2025 года такая обязанность возникнет у системно значимых банков, спустя год — у банков с универсальной лицензией. С 1 июля 2027 года все кредитные организации должны будут предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Торговые предприятия будут вводить цифровой рубль в расчеты также постепенно: сначала — компании с годовым оборотом свыше 30 млн руб., затем — с оборотом от 20 млн руб., далее — все остальные.

Законопроект вводит понятие универсального платежного кода. Он будет использоваться при переводе цифровых рублей физлицом в пользу юрлиц и ИП для оплаты товаров и услуг. С 2026 года операторы по переводу денежных средств должны будут предоставлять клиентам реквизиты перевода либо ссылку на них в виде универсального QR-кода.

 

UPD 23.05.2025: Правительство России направило в Госдуму законопроект №924067-8, который предусматривает поэтапную интеграцию цифрового рубля в бюджетную систему страны. Документ опубликован в думской законодательной базе.

259-ФЗ QR-код цифровой рубль 610-ФЗ

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