Цифровой рубль могут использовать для выплат бюджетникам

Выплаты бюджетникам с помощью цифрового рубля могут начаться уже с 1 января 2026 года. Об этом рассказал СМИ глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

На днях правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, начиная с 1 октября текущего года. По словам депутата:

«Проект закона о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс ставит перед системой публичных финансов новую задачу: перестройку механики казначейских расчётов».

Он отметил, что начальный этап, запланированный на октябрь 2025 года, предусматривает ограниченное использование цифрового рубля по тем расходам, которые утвердит правительство совместно с Центральным банком. Такой подход, по его мнению, означает, что эксперимент начнется с ограниченного числа операций, в первую очередь — с типовых и повторяющихся, где легко проследить хронологию, объем и результат.

«Это могут быть, например, выплаты поставщикам по заключенным госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям на текущие нужды», — уточнил депутат.

Гаврилов рассказал, что для работников бюджетной сферы это нововведение на первом этапе может остаться почти незаметным, так как зарплаты и иные выплаты, как правило, проходят через привычные инструменты, и прямого перехода на цифровой рубль в этой части пока не предусматривается. Однако, подчеркнул он, что уже с января 2026 года, когда уйдут ограничения на перечень допустимых расходов, цифровой рубль может начать использоваться и для выплат физическим лицам, в том числе бюджетникам:

«Это означает, что такая возможность может быть реализована, но только при наличии соответствующих решений на уровне правительства и при технической готовности систем. Описание счета цифрового рубля и механизмов доступа к нему (например, через мобильное приложение или портал госуслуг) в законопроекте отсутствует, равно как и точные правила использования этих средств — вопрос об их конвертации в другие формы или наличии ограничений остается на усмотрение будущих подзаконных актов».

Переход на цифровую модель расчетов будет зависеть от готовности бюджетных учреждений, наличия соответствующего программного обеспечения и нормативных инструкций от казначейства и Банка России, заключил он.