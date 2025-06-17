За невыполнение «иноагентом» требований Минюста ввели штрафы до полумиллиона рублей

Сразу во втором и третьем чтениях приняты поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, касающиеся «иностранных агентов». В Госдуму документ №830832-8 внесли в январе текущего года и в конце февряли приняли в первом чтении.

«Сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы», - ранее заявлял один из авторов поправок, депутат Василий Пискарёв.

Принятый документ усиливает административную ответственность за нарушения, связанные со статусом иностранного агента, и расширяет полномочия Минюста.

Вот его ключевые положения:

Штрафы за неповиновение Минюсту

Вводится новая часть 9 статьи 19.4 КоАП: если иноагент не выполняет законные требования Минюста или препятствует его работе, ему грозит штраф: – гражданам: от 30 до 50 тыс. рублей, – должностным лицам: от 100 до 300 тыс., – юрлицам: от 300 до 500 тыс.

Уточнение требований к маркировке

Часть 5 статьи 19.34 приводится в соответствие с законом № 255-ФЗ: теперь маркировка материалов иноагентов должна не только присутствовать, но и соответствовать утверждённой форме. Это касается и обращений в органы власти, и публикаций в интернете.

Заочное привлечение к ответственности

Законопроект позволяет привлекать иноагентов к ответственности даже за пределами РФ — заочно. Это касается тех, кто нарушает правила, находясь за границей.

Расширение полномочий Минюста

Министерство юстиции получает право проводить административные расследования по делам, связанным с нарушением порядка деятельности иноагентов (статья 19.34 КоАП).

Закон был принят единогласно, без обсуждений и дискуссий: