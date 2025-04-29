Борьба за права владельцев криптовалют дошла до Конституционного суда

Адвокат Марат Аманлиев подал жалобу в Конституционный суд России, оспаривая норму закона, ограничивающую судебную защиту владельцев криптовалют. Поводом стало дело его клиента, которому отказали в иске, поскольку тот не уведомил Федеральную налоговую службу о наличии цифровой валюты. Жалоба зарегистрирована, дата рассмотрения пока не назначена.

Суть проблемы — в правоприменении статьи 14 закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». Она требует, чтобы владельцы криптовалют заранее уведомляли ФНС об обладании и операциях с ними — только после этого они получают право на судебную защиту. Однако порядок подачи уведомления до сих пор не определён, а потому соблюдение требования фактически невозможно. Это делает судебную защиту условной и ставит криптовладельцев в неравное положение по сравнению с другими собственниками.

Именно с такой ситуацией столкнулся клиент Аманлиева, пытавшийся через суд вернуть цифровые активы от знакомого. Все инстанции отказали в рассмотрении дела на том основании, что истец не подал уведомление в ФНС. По словам адвоката, это грубо нарушает право на судебную защиту и противоречит Конституции. Он подчёркивает: владельцы недвижимости, автомобилей или другого имущества не обязаны подтверждать владение через ФНС для доступа к суду — почему с криптовалютой иначе?

Требование уведомления вызывает сомнения у многих экспертов. Замглавы Общественного совета столичной налоговой службы Михаил Успенский назвал его заведомо антиконституционным и несправедливым. Уведомление не связано с налоговой декларацией и не может быть основанием для отказа в правосудии. При этом сам механизм уведомления юридически не оформлен и не работает.

Адвокаты настаивают на признании спорной нормы неконституционной. Они требуют подтвердить, что право на судебную защиту не может зависеть от недоступных или неопределённых административных требований. Некоторые юристы отмечают, что в обход ограничения можно попытаться предъявить иск в денежной форме, но это не всегда подходит — особенно в спорах о возврате конкретных криптоактивов.

«Еще 5 лет назад, когда только принимали „закон о ЦФА“ с этой самой обжалуемой нормой, всему экспертному сообществу юристов было понятно, что законодатели, сильно осторожничая с регулированием, перегнули палку», — считает киберюрист Саркис Дарбинян:

«Каким-то странным образом криптовалюта, хоть и была признана государством в качестве имущества, тем не менее, получила какой-то очень „мутный“ механизм правовой защиты. По сути, владельцы этого вида современного имущества оказались дискриминированы законом. Это был лишь вопрос времени, когда сомнительная норма, заложенная в закон о цифровых активах, станет реальным препятствием для защиты гражданских прав участников оборота. И суды, не сильно погружаясь в детали споров по „крипте“, которые всегда им казались довольно сложными, охотно заворачивали подобные иски, ссылаясь на формальную норму закона, и тем самым уменьшали свою и без того высокую нагрузку по гражданским спорам между хозяйствующими субъектами».

«Очевидно, если Россия всё ещё хочет быть в авангарде цифровой экономики и продолжать развивать отрасль цифровых валют, изначально заложенный в закон баг должен быть исправлен как можно скорее. Иначе большие деньги в индустрию не зайдут, пока инвесторы не будут уверены в защите своих прав. Поэтому, надеюсь, что КС РФ примет дело к производству и исправит ту нелепую оплошность, которую допустили Аксаков и команда, которые почти 2 года „мариновали“ закон в Думе, но так и не смогли его нормально сформулировать», — подытоживает эксперт.