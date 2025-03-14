У властей нет единого мнения о торговле криптовалютами в России

Банк России предложил разрешить торговлю криптовалютами в рамках трёхлетнего экспериментального правового режима (ЭПР), но только для квалифицированных инвесторов. Проект передан в правительство, однако его положения вызвали дискуссию среди властей и экспертов рынка.



Согласно предложению ЦБ, доступ к торговле криптовалютами получат лица с годовым доходом от 50 млн рублей или с инвестициями в ценные бумаги и депозиты свыше 100 млн. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин объяснил инициативу тем, что операции с криптовалютами связаны с высокими рисками. Он отметил, что сейчас криптовалютный рынок остается в «серой зоне», и прежде чем легализовать такие инструменты, необходимо урегулировать законодательство.



Идею ЦБ поддержал Минфин, который ранее выступал за создание ЭПР для криптовалютных операций. Однако против инициативы резко высказался зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Он назвал предложение Центробанка дискриминационным, так как имущественный ценз в 100 млн рублей исключает большинство граждан из числа потенциальных инвесторов. По мнению депутата, любые ограничения должны касаться исключительно лиц, нарушавших российские законы, а не искусственно отсеивать участников рынка.



Ранее представители отрасли заявляли, что ЭПР может заработать в 2025 году, а полноценные биржевые торги криптовалютами на российских площадках могут появиться к 2028 году. Об этом говорил замгендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко. Он подчеркнул, что сейчас необходимо выработать механизмы регулирования и устранить возможные юридические коллизии.



До этого Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил расширить возможности работы с криптовалютами для профессиональных участников рынка. В числе инициатив — разрешение выпускать цифровые валюты под контролем ЦБ, включение криптовалют в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФов), а также интеграция стейблкойнов во внешнеэкономические расчеты.



Участники РСПП также предложили срочно протестировать децентрализованные механизмы расчетов и обеспечить доступ широкой аудитории к инструментам, предусмотренным ЭПР. Бизнес-сообщество настаивает, что интеграция цифровых финансовых активов поможет повысить конкурентоспособность российской экономики.



Таким образом, судьба криптовалютного ЭПР остается неопределённой.