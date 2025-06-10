Принят закон о создании национального мессенджера

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении, поправки об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.

«Спешно пройдёт СовФед и ВВП и вступит с даты опубликования!» — отмечает Telegram-канал «Ордерком».

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое требование — быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование — обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Основные положения нового федерального закона:

Создание сервиса необходимо «для повышения доступности услуг и усиления защиты информации», которой обмениваются пользователи.

Сервис будет интегрирован с государственными и муниципальными базами данных. При наличии согласия пользователя информация, содержащаяся в упомянутых базах, может передаваться через государственный мессенджер для идентификации и совершения юридически значимых действий (например, подписания договора).

Данные, получаемые через государственный мессенджер, могут использоваться для подтверждения:

- возраста;

- наличия права на льготы;

- при заселении в гостиницу;

- других случаев, определяемых правительством или пользовательским соглашением.

- возраста; - наличия права на льготы; - при заселении в гостиницу; - других случаев, определяемых правительством или пользовательским соглашением. Документы, представленные посредством государственного мессенджера, приравниваются к бумажным оригиналам. Требование предоставления оригиналов допускается исключительно по вопросам безопасности и при проведении выборов.

С 1 сентября 2025 года предусмотрена обязательная предустановка государственного мессенджера на смартфоны.

«Это будет больше чем мессенджер, — заявляет в своём Telegram депутат Антон Горелкин, — не зря в законопроекте используется слово «многофункциональный». Кроме обмена сообщениями и звонков там будут реализованы возможности, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других иностранных решениях. Главным конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-аппы ведущих российских цифровых платформ».

Напомним, для воплощения в жизнь (на законодательном уровне) идеи о госмессенджере народным избранникам пришлось вносить поправки в законопроект, который никак не связан с идеей национальной цифровой платформы. Речь идёт о законопроекте №679980-8. Он был нацелен на обеспечение того, чтобы согласие на обработку персональных данных оформлялось отдельно, что должно было минимизировать избыточный сбор информации, а также запрещало продавцам ограничивать доступ к информации о товарах и услугах при отказе потребителей предоставить свои данные. Поправки о госмессенджере были внесены в него уже ко второму чтению.

Основным кандидатом на данный сервис рассматривается разработка от VK — Max.