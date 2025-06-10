Принят закон о создании национального мессенджера

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении, поправки об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.
«Спешно пройдёт СовФед и ВВП и вступит с даты опубликования!» — отмечает Telegram-канал «Ордерком».
Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое требование — быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование — обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.
Основные положения нового федерального закона:
С 1 сентября 2025 года предусмотрена обязательная предустановка государственного мессенджера на смартфоны.
«Это будет больше чем мессенджер, — заявляет в своём Telegram депутат Антон Горелкин, — не зря в законопроекте используется слово «многофункциональный». Кроме обмена сообщениями и звонков там будут реализованы возможности, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других иностранных решениях. Главным конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-аппы ведущих российских цифровых платформ».
Напомним, для воплощения в жизнь (на законодательном уровне) идеи о госмессенджере народным избранникам пришлось вносить поправки в законопроект, который никак не связан с идеей национальной цифровой платформы. Речь идёт о законопроекте №679980-8. Он был нацелен на обеспечение того, чтобы согласие на обработку персональных данных оформлялось отдельно, что должно было минимизировать избыточный сбор информации, а также запрещало продавцам ограничивать доступ к информации о товарах и услугах при отказе потребителей предоставить свои данные. Поправки о госмессенджере были внесены в него уже ко второму чтению.
Основным кандидатом на данный сервис рассматривается разработка от VK — Max.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.