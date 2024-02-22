В 2023 году число украденных аккаунтов онлайн-банков в России и СНГ выросло в 4,6 раза

Количество скомпрометированных учетных записей пользователей крупных банков в России и СНГ в 2023 г. выросло в 4,6 раза – с 496 до 2282 хостов (компьютеров), говорится в отчете компании F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), который есть в распоряжении «Ведомостей».
Исследователи уточнили, что считали количество зараженных хостов, на которых стилер (вредоносное ПО) собрал одну или несколько учетных записей от онлайн-банкинга. Причем, если на одном хосте было скомпрометировано несколько учетных записей от разных банков, в статистике все они были объединены в одну жертву. Исследователи проанализировали 20 банков России и стран СНГ.
Стилер — вредоносное программное обеспечение (ВПО), предназначенное для кражи ценных данных с зараженной машины, таких как куки-файлы, логины и пароли, скрины с рабочего стола, сведений о соединении и устройстве, предназначенных для удаленного подключения к онлайн-сервисам.
В 2023 году экспертами F.A.C.C.T. было обнаружено около 300 облаков логов (UCL – закрытые Telegram-каналы или андеграундные форумы), которые предоставляют доступ к украденным данным, полученным в основном с помощью стилеров.
Для краж данных пользователей из РФ и СНГ чаще используют Meta Stealer (подвид стилера RedLine), для которого в этих регионах отсутствует запрет на установку вируса в компьютер. Абсолютное число украденных с помощью Meta Stealer логов в 2023 году увеличилось в 15 раз год к году. Исследователи связывают это с ростом количества Telegram-каналов, в которых публикуют подобные логи, в том числе дублируя другие источники: после отсева повторяющихся в разных UCL исследователи выяснили, что количество уникальных хостов, зараженных стилером, выросло в 3,6 раза год к году. Наибольшее число скомпрометированных записей в 2023 году было выявлено в России (7886 хостов), Азербайджане (2050), Узбекистане (1908) и Казахстане (1196).
Проведя анализ логов с андеграундных маркетов, имеющих отношение к России и странам СНГ, аналитики F.A.C.C.T. пришли к выводу, что их количество в 2023 году выросло на 40% в сравнении с 2022 годом. Среди стран СНГ, скомпрометированные логи которых были выставлены на продажу на андеграундных маркетах, кроме России (2183) оказались Азербайджан (5523), Узбекистан (798) и Армения (790).
В отличие от многих других вирусов, ВПО практически не проявляет себя, что делает его обнаружение сложнее без антивируса и других средств защиты, уточняет ведущий эксперт сервиса аналитики и оценки цифровых угроз Ethic ГК Softline Владислав Иванов.
Киберугрозой номер один для российского бизнеса в 2023 года стали программы-вымогатели, число атак которых выросло на 160% по сравнению с предыдущим годом, сообщила пресс-служба компании F.A.С.С.T., разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. По ее данным, в этом году количество атак шифровальщиков с целью получения выкупа выросло в 2,5 раз, средняя сумма выкупа достигла 53 млн рублей. Рекорд по запрошенной сумме достиг 321 млн рублей (около $3.5 млн). Чаще всего атакам подвергались ритейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.