Интерпол вступает в борьбу с международной киберпреступностью

Около 1300 подозрительных IP-адресов или URL-адресов были идентифицированы в рамках глобальной операции Интерпола по борьбе с фишингом, атаками вредоносного ПО и программ-вымогателей.



Операция «Синергия», которая проходила с сентября по ноябрь 2023 года, была начата в ответ на явный рост, эскалацию и профессионализацию транснациональной киберпреступности, а также в связи с необходимостью скоординированных действий против новых киберугроз.

В операции были задействованы правоохранительные органы 55 стран и несколько частных компаний. Уничтожено 70% выявленных серверов управления и контроля (Command and Control, C2) — в основном в Европе, Гонконге и Сингапуре — а другие сервера в настоящее время находятся в руках спецслужб.

Помимо ареста 31 подозреваемого в киберпреступлениях, Интерпол выявил ещё 70 человек, предположительно ответственных за фишинговые атаки, распространение банковского вредоносного ПО и программ-вымогателей. В ходе расследования были раскрыты крупные киберпреступные группировки, но их названия и происхождение не уточняется.

Бернардо Пиллот, помощник директора Управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола, сказал:

«Результаты этой операции, достигнутые благодаря коллективным усилиям множества стран и партнеров, демонстрируют нашу непоколебимую приверженность защите цифрового пространства. Демонтируя инфраструктуру, лежащую в основе фишинга, банковских вредоносных программ и атак программ-вымогателей, мы становимся на шаг ближе к защите наших цифровых экосистем и более безопасному и защищенному онлайн-опыту для всех».

Страны-участницы операции: Албания, Алжир, Австралия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Камерун, Канада, Китай, Кипр, Чехия, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эсватини, Франция, Грузия, Греция, Гайана, Индия, Ирландия, Израиль, Кувейт, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Мальдивы, Маврикий, Молдова, Непал, Никарагуа, Нигерия, Палестина, Польша, Катар, Россия, Сан-Марино, Сингапур, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Швейцария, Танзания, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Зимбабве.