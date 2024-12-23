Данные участников крипто-конференций выставлены на продажу

Журналисты издания Cointelegraph смогли получить образцы баз данных, содержащих конфиденциальную информацию об участниках популярных криптоконференций. При продаже они были замаскированы под маркетинговые инструменты.



По данным издания, изначально сведения собирались через формы регистрации на мероприятия. Они включают полные имена, номера телефонов, национальности, должности и компании, а также ссылки на личные соцсети, адреса криптовалютных кошельков и примечания для организаторов.



Образцы, с которыми ознакомились журналисты, собраны на мероприятиях, проходивших осенью 2024 года в Юго-Восточной Азии и Индии. Другие попавшие в сеть списки, предположительно связаны с крупнейшими профильными ивентами, включая Blockchain Fest и Devcon.



Cointelegraph отмечает:

«Тот факт, что один продавец имеет доступ к спискам из нескольких стран, говорит о том, что это не единичный случай, а организованная международная торговля данными об участниках блокчейн-мероприятий».

Один из списков включал 1700 участников ноябрьской конференции AIBC и продавался за $4000. Впоследствии цену снизились до $650.



Журналисты пообщались с перекупом, который попытался оправдать продажу тем, что это «не конфиденциальная информация» и «большинство людей открыты для такого маркетинга». Продавец и составитель данных, предположительно, являются носителями русского языка.



Специалисты предположили, что в дальнейшем эти базы могли бы использовать мошенники для фишинговых атак.