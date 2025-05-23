Россиян хотят оградить от кибермошенников в помощью приложения

Минцифры России объявило о начале разработки мобильного приложения, предназначенного для защиты граждан от кибермошенников. Как сообщил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов, проект стартует в июне и к концу 2025 года должен перейти из пилотной стадии в полноценную государственную информационную систему.



Главная цель — обеспечить гражданам мгновенное информирование о возможных мошеннических действиях. Приложение будет анализировать сигналы и предупреждать пользователя, если в отношении него замечена подозрительная активность.



Второй ключевой элемент — тревожная кнопка. Её можно будет нажать при любых необычных ситуациях, чтобы быстро передать информацию о возможном мошенничестве и получить помощь.



По словам Шойтова, пользователь сможет обратиться через приложение по любому случаю мошенничества. Таким образом, оно станет дополнительным каналом связи между гражданином и государственными структурами.



Создание платформы начнётся уже в июне. До конца года планируется разработать и протестировать первую версию приложения.



В начале следующего года оно должно пройти аттестацию и стать частью государственной информационной системы (ГИС), что, по мнению чиновников, обеспечит высокий уровень защиты данных и устойчивость к внешним угрозам.