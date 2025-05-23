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23 May 2025

Россиян хотят оградить от кибермошенников в помощью приложения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Его разработкой займётся Минцифры. Сервис будет в режиме реального времени предупреждать о попытках возможных мошеннических действий.
Изображение создано с помощью Copilot AI

Минцифры России объявило о начале разработки мобильного приложения, предназначенного для защиты граждан от кибермошенников. Как сообщил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов, проект стартует в июне и к концу 2025 года должен перейти из пилотной стадии в полноценную государственную информационную систему.

Главная цель — обеспечить гражданам мгновенное информирование о возможных мошеннических действиях. Приложение будет анализировать сигналы и предупреждать пользователя, если в отношении него замечена подозрительная активность.

Второй ключевой элемент — тревожная кнопка. Её можно будет нажать при любых необычных ситуациях, чтобы быстро передать информацию о возможном мошенничестве и получить помощь.

По словам Шойтова, пользователь сможет обратиться через приложение по любому случаю мошенничества. Таким образом, оно станет дополнительным каналом связи между гражданином и государственными структурами.

Создание платформы начнётся уже в июне. До конца года планируется разработать и протестировать первую версию приложения.

В начале следующего года оно должно пройти аттестацию и стать частью государственной информационной системы (ГИС), что, по мнению чиновников, обеспечит высокий уровень защиты данных и устойчивость к внешним угрозам.

Минцифры ГИС приложение мошенники кибермошенники 41-ФЗ

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