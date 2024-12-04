Международные ИБ-эксперты предупреждают о росте кибератак на телеком-сети

Международные агентства по кибербезопасности, включая ФБР, CISA, а также их коллег из Австралии, Канады и Великобритании, опубликовали совместное предупреждение о шпионской активности китайских хакеров, атакующих мировые телекоммуникационные сети. В отчёте эксперты отмечают, что злоумышленники используют уязвимости в сетевой инфраструктуре для компрометации данных и слежки.



Хакеры, известные как Salt Typhoon, получили доступ к критическим системам, включая маршрутизаторы, файрволы и коммутаторы. В результате атак они похищали данные о звонках, текстах и местоположении пользователей. Эти кибератаки затронули не только частных лиц, но и высокопоставленных чиновников, что делает угрозу ещё более значимой.



Для противодействия таким атакам эксперты рекомендуют несколько ключевых мер. В частности, важно внедрение мониторинга изменений в конфигурациях сетевых устройств с использованием централизованных систем хранения данных. Это позволяет своевременно выявлять подозрительные модификации и предотвращать инциденты.



Дополнительно подчёркивается необходимость анализа сетевого трафика. Установка систем мониторинга на ключевых узлах сети позволяет выявлять аномалии и оперативно реагировать на угрозы. Эксперты советуют защищать системные логи с помощью шифрования и хранения в нескольких местах.



Сегментация сетей также выделена как приоритетный метод защиты. Использование VLAN и демилитаризованных зон помогает изолировать критически важные системы от внешних атак. Управление доступом к устройствам должно осуществляться только с доверенных источников через защищённые каналы связи.



Для минимизации рисков предлагается отключить устаревшие протоколы, такие как Telnet и FTP, а также перейти на современные стандарты шифрования, такие как TLS 1.3. Особенно важно обновлять программное обеспечение оборудования и избегать использования старых алгоритмов шифрования.



В отчёте подчёркивается роль принципа «безопасности по умолчанию» (Secure by Design). Производители оборудования должны интегрировать максимальный уровень защиты на этапе разработки. Организациям же рекомендуется проводить регулярные аудиты устройств, включая проверку учётных записей пользователей и отключение неактивных профилей.



Отдельно отмечается оборудование Cisco как одно из наиболее часто атакуемых. Эксперты рекомендуют отключать сервисы Cisco Smart Install и усиливать защиту паролей. Также важно внедрять SIEM-решения для анализа больших объёмов данных и повышения уровня видимости сетевых процессов.



Международные агентства подчёркивают, что своевременное устранение уязвимостей, обучение сотрудников и внедрение передовых решений помогут укрепить устойчивость телекоммуникаций. Эти меры крайне важны для защиты критической инфраструктуры и предотвращения масштабных утечек данных.