«Палки» по блокировкам: Роскомнадзор отчитался за август

Роскомнадзор в своих официальных сетях опубликовал итоги работы за август текущего года по части удаления информации.

Так, за последний месяц лета надзорным ведомством было удалено более 5 тысяч материалов с детской порнографией.

✅ В августе 2021 года Роскомнадзор удалил более 5 тыс. материалов с детской порнографией.



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РКН также напомнил о запуске в 2017 году собственного мониторинга Сети, утверждая, что за 4 года было выявлено почти 218 тысяч нарушений, из которых 77% нашла служба мониторинга ведомства, а остальные 23% (51 тысяч материалов) прислали граждане.

Заметно прибавилось количество каверзных вопросов со стороны пользователей, которые во многом совпадают с мнением «РосКомСвободы» — блокировками проблема насилия над детьми не решается, здесь нужно наказывать тех, кто совершает в отношении несовершеннолетних противоправные действия в офлайне, причём не ограничением доступа к их контенту, а привлечением к уголовной ответственности.

В некоторых комментариях юзеры интересуются, какое количество постов с критикой властей попали в список запрещённых. Есть и те, кто припомнил блокировку IP-адресов ничего не нарушивших интернет-ресурсов.

Наркотический контент также не остался без внимания надзорного ведомства. По словам РКН, таких материалов в августе было удалено 10 тысяч. С 2019 года им было выявлено порядка 119 тысяч нарушений, из которых 44 тысячи пришлось на те, что были найдены с помощью вышеупомянутой собственной системы Роскомнадзора. По обращениям пользователей выявлено 75 тысяч материалов, что составляет 63% от всех найденных ссылок.

В августе 2021 года Роскомнадзор удалил 10 тыс. материалов о наркотиках и точках их распространения.



Подробнее: https://t.co/jGZdUfenoB pic.twitter.com/VFPAwZ19vk — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 22, 2021

Путём простейших математических вычислений можно увидеть, что в среднем за два года каждый месяц РКН банил по 5 тысяч ссылок, а с учётом августовских 10 тысяч можно предположить — ни о каком снижении статистики распространения наркотиков в онлайне речи не идёт.

Об этом же говорилось нами в 2017 году, и о том же самом пишут сами пользователи (цитата):

«Закладки как делались во дворах, под окнами домов, на детских площадках, так и делаются, и никто не ловит ни закладчиков, ни потребителей, сидят участковые в своем опорном пункте, чайханы гоняют да в носу ковыряются вместо того, чтобы проводить работу на своем участке. Уже забыл, когда последний раз полицейского видел на пешем обходе жилых кварталов».

Призывов к самоубийствам, согласно сообщению РКН, за август было обнаружено 7 тысяч. С 2017 года выявлено 370 тысяч, 323 тысяч из которых — с помощью службы мониторинга.

В августе 2021 года Роскомнадзор удалил почти 7 тыс. материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения.



Подробнее: https://t.co/nCzsCrfQRu pic.twitter.com/kXQG3wafbs — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 24, 2021

К слову, в том же 2017 году власти сами признали, что статистика здесь неутешительна, склонна к росту, а не снижению количества самоубийств, что доказывает — удаление соответствующего контента из Сети не даёт ровным счётом ничего. И в этот раз на резонный вопрос, как действия РКН повлияли на статистику, уменьшилось ли количество преступлений, ответа пока никто из пользователей не получил.

Более того, часто под «борьбой с пропагандой самоубийств» надзорные органы почему-то подразумевают цензуру новостей, блокировку текстов песен и другого контента, который не содержит никаких «призывов к суициду». «РосКомСвобода» достаточно часто рассказывает о таких случаях посредством нашего сайта или в соцсетях.

Конечно, стоит поблагодарить РКН хотя бы за такое информирование о результатах работы, ведь эти данные в очередной раз демонстрируют правоту утверждения о бессмысленности блокировок в борьбе с реальными угрозами, но также хотелось бы чуть больше прозрачности в другой сфере деятельности РКН — внереестровых блокировках с помощью ТСПУ, отчёты по которым и обоснованность которых так и не были явлены миру.