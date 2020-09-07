Дайджест преследований СМИ: август’2020

Издание «Батенька, да вы трансформер» подало в ЕСПЧ жалобу по блокировке своей статьи в России. Журналисты хотят оспорить действия МВД и Роскомнадзора, которые нашли в материале о героинозависимой девушке «пропаганду наркотиков», поскольку в публикации рассказывается личная история, и блокировка нарушает статью 10 Европейской конвенции о свободе выражения мнений. Материал был направлен на то, чтобы «снять стигму, связанную с наркопотреблением, и поднять вопрос о правах и свободах наркопотребителей», говорится в жалобе.

Сооснователь издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обжаловал в ЕСПЧ действия МВД и Роскомнадзора, которые заблокировали статью о девушке с героиновой зависимостьюhttps://t.co/2oHWMe4iA0 Фото: anton.yarosh / Facebook pic.twitter.com/i3zVwlPHSY — РБК (@ru_rbc) August 27, 2020

К слову, «Роскомсвобода» тоже обратилась в ЕСПЧ по делу о неправомерной блокировке нашего сайта в общеобразовательных учреждениях Москвы. Ранее Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека заявил, что сайт РосКомСвободы якобы является инструментом доступа к заблокированному «плохому» контенту, вредному для детей. Объясняем, почему это не так. Летом этого года мы уже выиграли одно дело в ЕСПЧ против госблокировки страницы нашего сайта с выплатой компенсации от России.

Громкое дело Ивана Сафронова продолжается. Защитники бывшего журналиста и нынешнего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, подали в Генпрокуратуру жалобу на действия следователя, который отказался разъяснить суть обвинения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не знают, почему следствие отказывается раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинений. «Но мы обязательно поинтересуемся», — добавил Песков.

В Санкт-Петербурге неизвестные разбили машину журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля и юристки Вари Михайловой. В автомобиле разбили окна и прокололи все колеса. Ранее правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, который сломал Давиду руку в день голосования за поправки к Конституции.

На «Новую газету» и её главного редактора Дмитрия Муратова составили административные протоколы о «фейках». Два протокола на издание и два — на главреда. «Фейковыми» якобы являются материал «Свистать всех наверх» Валерия Ширяева о коронавирусе в одной из воинских частей и статья Елены Милашиной о том же самом в одном из районов Чеченской республики. В этом же месяце мировой суд за это оперативно оштрафовал издание на 200 тыс. руб.

Штраф в 300 тыс. руб. по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) получило и «Радио Свобода». Речь идёт о материале журналистки Татьяны Вольтской об отключении пациентов с коронавирусом от аппаратов ИВЛ. В нём врач-реаниматолог рассказывает о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Санкт-Петербурга. По его словам, врачи испытывают дефицит оборудования и средств защиты, иногда им приходится решать вопрос об отключении «безнадежных» больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам.

После общения со следователями Вольтская выразила мнение, что с помощью подобных дел власти пытаются заткнуть рты журналистам, вспомнив, в частности, дело против Светланы Прокопьевой, а также Людмилы Савицкой. Кроме этого, следователь потребовал от неё выдать запись с врачом, но она отказалась, заявив, что сделает это только по требованию суда:

Ну, вот, для тех кому интересно — новый акт марлезонского балета — теперь вместо СК меня вызвали в местное отделение… Опубликовано Tatiana Voltskaya Среда, 10 июня 2020 г.

Из хороших новостей — Магаданский городской суд вернул Роскомнадзору материалы двух административных дел по статье о «фейках» в отношении главного редактора издания «Говорит Магадан» Татьяны Брайс из-за публикаций о коронавирусе. Суд не нашёл доказательств того, что информация недостоверна.

Znak.com обжалует решение суда о штрафе за гиперссылку на стихотворение Шнурова с матом. Руководители российских СМИ написали обращение к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой объяснить, на каких основаниях возбуждаются административные дела против изданий за распространение материалов, содержащих нецензурную брань, при размещении гиперссылок на сторонние сайты. Как пояснила адвокат Ольга Ардушевская, административная ответственность предусмотрена за «изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань», однако в самом тексте заметки мата не было. «Ссылки на первоисточник используются в СМИ для подтверждения достоверности информации», — добавила юрист.

Не сдаётся и «Царьград»: канал подал иск к Google из-за блокировки его аккаунт на YouTube. В качестве американская корпорация тогда назвала нарушение экспортного законодательства, но дело, скорее, в том, что основатель канала Константин Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.

Из отраслевых новостей. Контроль за зарубежным финансированием СМИ могут ослабить. Минэкономразвития считает, что СМИ могут не уведомлять о получении средств или призов за традиционные услуги (проведение пресс-конференций, выставок, семинаров) и за конкурсы или перегон видеоматериалов. Часто среди покупателей здесь есть иностранные компании, затраты которых расцениваются как иностранное финансирование. Инициатива ведомства позволит «ослабить административную удавку», что облегчит работу СМИ, считают собеседники издания. Сейчас иностранным компаниям и гражданам запрещено владеть более чем 20-процентными долями в российских СМИ.

Роспечать хочет создать сервис для распознавания фейковых новостей. Предполагается, что дата-сервис сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные. Агрегатор должен учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Воспользоваться им смогут как частные пользователи, так и организации и надзорные органы.

В теории создать платформу по распознаванию фейков в СМИ возможно, но на практике это сильно не изменит информационное поле, полагают в компании «Крок». При реализации проекта может понадобиться новый реестр «доверенных» организаторов распространения информации, целесообразность которого под вопросом. В компании «Инфосистемы Джет» рассказали, что если фейковые новости пишет человек, то нейронная сеть не сможет отличить их от остальных. Только в случае, если фейковые новости сгенерирует алгоритм, можно сделать сервис, который изучит свойства сгенерированных сообщений и будет распознавать их с точностью выше 95%.

События, которые сложно обойти стороной, — выборы президента в Республике Беларусь и последующие протесты. Ожидаемо, к сожалению, не обошлось без давления на СМИ и журналистов, как местных, так и зарубежных, в том числе российских. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с 9 по 13 августа произошло 68 задержаний сотрудников СМИ, было зафиксировано 29 фактов применения насилия против журналистов.

На протестах милиция задерживала российских журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента «Медузы» Максима Солопова, двух внештатных журналистов видеоагентства Ruptly, сотрудников телеканала «Дождь» и др.

Рассказывая о своём задержании и заключении, многие делились ужасающими подробностями: отсутствие еды, переполненные людьми камеры, хаос, кровь, избиения, неразбериха и полное непонимание, чем и когда это закончится.

Сейчас все журналисты отпущены, но до сей поры периодически происходят новые задержания.

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