Apple раскритиковала британский законопроект о праве властей раскрывать инструменты приватности

Apple в очередной раз выразила обеспокоенность по поводу предложений правительства Великобритании заставить технологические компании фактически налагать вето на любые меры безопасности, которые ограничивали бы доступ правительства к частным данным. Речь идёт о поправках к «Закону о полномочиях по расследованиям» (IPA), обсуждаемые сейчас парламентом Соединённого Королевства.
Согласно новым нормам, компании, на которые распространяется требование о предоставлении [персональных] данных пользователей по запросу британских властей, должны будут уведомлять чиновников о продуктах и сервисах, которые могут ограничить доступ правительства к личной информации, включая доступ к персональным данным пользователей за пределами Великобритании.
Правительство в свою очередь заявляет, что поддерживает ориентированные на защиту конфиденциальности технологии, однако приоритет для него – обеспечение безопасности государства.
Apple, подпадаемая под действие этого закона, считает, что поправки позволят правительству «ветировать» определённые обновления без уведомления об этом общества.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.