Apple раскритиковала британский законопроект о праве властей раскрывать инструменты приватности

Apple в очередной раз выразила обеспокоенность по поводу предложений правительства Великобритании заставить технологические компании фактически налагать вето на любые меры безопасности, которые ограничивали бы доступ правительства к частным данным. Речь идёт о поправках к «Закону о полномочиях по расследованиям» (IPA), обсуждаемые сейчас парламентом Соединённого Королевства.



Согласно новым нормам, компании, на которые распространяется требование о предоставлении [персональных] данных пользователей по запросу британских властей, должны будут уведомлять чиновников о продуктах и сервисах, которые могут ограничить доступ правительства к личной информации, включая доступ к персональным данным пользователей за пределами Великобритании.



Правительство в свою очередь заявляет, что поддерживает ориентированные на защиту конфиденциальности технологии, однако приоритет для него – обеспечение безопасности государства.



Apple, подпадаемая под действие этого закона, считает, что поправки позволят правительству «ветировать» определённые обновления без уведомления об этом общества.