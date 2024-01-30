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30 January 2024

Apple раскритиковала британский законопроект о праве властей раскрывать инструменты приватности

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Интернет-компании будут обязаны уведомлять чиновников о продуктах и сервисах, ограничивающих возможности государства проникать в частную жизнь пользователей. Компания опасается, что это позволит накладывать вето на новые инструменты конфиденциальности и безопасности.
Фото: polymerhq.io

Apple в очередной раз выразила обеспокоенность по поводу предложений правительства Великобритании заставить технологические компании фактически налагать вето на любые меры безопасности, которые ограничивали бы доступ правительства к частным данным. Речь идёт о поправках к «Закону о полномочиях по расследованиям» (IPA), обсуждаемые сейчас парламентом Соединённого Королевства.

Согласно новым нормам, компании, на которые распространяется требование о предоставлении [персональных] данных пользователей по запросу британских властей, должны будут уведомлять чиновников о продуктах и сервисах, которые могут ограничить доступ правительства к личной информации, включая доступ к персональным данным пользователей за пределами Великобритании.

Правительство в свою очередь заявляет, что поддерживает ориентированные на защиту конфиденциальности технологии, однако приоритет для него – обеспечение безопасности государства.

Apple, подпадаемая под действие этого закона, считает, что поправки позволят правительству «ветировать» определённые обновления без уведомления об этом общества.

слежка за пользователями конфиденциальность Apple шифрование Великобритания IPA

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