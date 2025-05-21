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21 May 2025

В Москве и Подмосковье за иностранцами устроят массовую слежку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В рамках эксперимента по «внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан» им придётся не только сдать биометрические данные, дактилоскопию и пройти регистрацию, но также установить мобильное приложение, через которое власти будут отслеживать их местоположение.
Фото: РИА Новости

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области стартует эксперимент по цифровому контролю за мигрантами. Закон, запускающий эту систему, был на днях принят Госдумой.

Согласно документу, мигранты обязаны будут:

  • сдать дактилоскопию,
  • сделать биометрическое фото,
  • пройти обязательную регистрацию по месту пребывания,
  • установить  специальное мобильное приложение, через которое власти будут отслеживать их местоположение.

Все сведения будут передаваться в МВД, а при смене адреса — уведомление должно поступить в течение трёх рабочих дней.

Если иностранец попытается обойти передачу геолокации, он будет включён в реестр контролируемых лиц и выдворен из РФ. Исключения сделаны для дипломатов, их семей, несовершеннолетних и граждан Беларуси.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новацию «шагом к снижению правонарушений и преступлений в миграционной сфере». В случае успеха эксперимент могут распространить на другие регионы.

Однако среди экспертов звучат и скептические оценки. Адвокат Анна Минушкина напоминает, что Конституция РФ (статьи 23 и 24) гарантирует неприкосновенность частной жизни, а сбор данных без согласия нарушает эти нормы. Закон требует предоставления доступа к геолокации, но при этом неясно, как будут поступать с теми, у кого нет смартфона или кто откажется от приложения.

Президент правления Узбекского содружества Москвы Виктор Тепляков считает инициативу «непродуманной и сложной в реализации». Он усомнился в технической стороне и предупредил, что результатом может стать массовое включение мигрантов в реестр нарушителей и последующая высылка.

Эксперт ПСП-фонда Андрей Якимов также высказал опасения, что новые меры могут отпугнуть потенциальных трудовых мигрантов. Вместе с тем он признал, что цифровой контроль может оказаться «менее затратным и более точным», чем существующие схемы регистрации, нередко оформляемые фиктивно через посредников.

Законопроект №859523-8 появился в Госдуме в марте и изначально касался патентов на работу в двух регионах одновременно. Однако ко второму чтению в документ внесли радикальные поправки о запуске геоконтроля — без отдельных пояснений.

Пока неясно, как будет работать мобильное приложение, и что произойдёт, если устройство потеряно, выключено или не может передать данные. Эти детали должны быть прописаны в соглашении между МВД и региональными властями.

Эксперимент продлится до сентября 2029 года.

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