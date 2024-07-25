Правозащитники: «Проект Договора ООН по киберпреступности открывает путь к тотальной слежке»

Международные правозащитные организации высказали серьёзные опасения по поводу текущей версии проекта Договора ООН по киберпреступности. На предстоящих переговорах планируется утвердить документ, который, по мнению активистов, усилит слежку и криминализацию журналистов, правозащитников, детей и представителей гражданского общества по всему миру. Государства-члены ООН запланировали провести финальный раунд переговоров по тексту документа, начиная с 29 июля.



Переговоры по соглашению начались спустя 23 года после подписания первой международной Конвенции по киберпреступности в Будапеште в 2001 году. Однако этот договор не был поддержан ООН и не был подписан Китаем, Россией, Индией и Бразилией.



Среди стран, ведущих переговоры по новому Договору ООН, к которому первоначально призывала Россия, возникли разногласия, при этом Китай пытается расширить определение киберпреступности, включив в него «распространение ложной информации» в Интернете. Хотя это предложение было исключено из проекта, защитники прав человека и конфиденциальности говорят, что остается ещё много проблем.



Несмотря на два с половиной года обсуждений и семь сессий переговоров, государства по-прежнему глубоко разделены по фундаментальным вопросам. Предлагаемая редакция февральского проекта 2024 года вызывает опасения относительно возможных нарушений свободы слова и предоставления широких полномочий для ведения слежки.



Ранее более чем 100 неправительственных организаций подписали письмо, адресованное ООН с просьбой не принимать Договор, если не будут устранены критические недостатки, а именно:

Договор должен сосредоточиться исключительно на киберпреступлениях.

Необходимо предусмотреть всеобъемлющие гарантии прав человека и обеспечивать защиту исследователей безопасности, информаторов, активистов и журналистов.

Необходимо разработать механизмы соблюдения законности, недискриминации, легитимной цели, необходимости, пропорциональности, прозрачности, эффективного средства правовой защиты и предварительного судебного разрешения.

Прямой обмен персональными данными должен быть ограничен конкретным уголовным расследованием.

Все действия при расследовании киберпреступлений должны проводиться с соблюдением минимальных надёжных стандартов и международного права в области прав человека.

Без выполнения этих минимальных требований, государственным делегациям предлагается отклонить проект Договора и не выносить его на утверждение Генассамблеи ООН.



Этой теме был посвящён недавний виртуальный брифинг экспертов из «Фонда электронных рубежей» (EFF), Access Now, Derechos Digitales, Human Rights Watch (HRW) и Международного фонда средств массовой информации. Они объяснили, что проект Договора, вместо того чтобы бороться с основными киберпреступлениями, представляет собой документ о неконтролируемой слежке, который вводит жёсткие меры внутреннего шпионажа практически без каких-либо гарантий защиты основных прав человека.



В Access Now отмечают, что многие страны предпочитают «плохой договор вместо отсутствия договора», стремясь к большей международной кооперации в вопросах киберпреступности в рамках ООН.



HRW в беседе с изданием The Record Media заявили, что в последние годы многие страны Ближнего Востока и Северной Африки ввели законы о киберпреступности, которые выходят за рамки защиты компьютерных систем и направлены на подавление инакомыслия, правозащитников и журналистов, что угрожает свободе выражения мнений.



Проект договора ООН (U.N. Cybercrime Treaty) вызывает тревогу из-за широкого охвата и отсутствия гарантий прав человека для тех, кто бросает вызов репрессивным правительствам. Также вызывает беспокойство возможное усиление маргинализации женщин и представителей сексуальных меньшинств.



В текущем виде документ может способствовать переписыванию уголовных законов по всему миру, создавая новые расширенные полномочия для полиции, что фактически сделает его беспрецедентным многосторонним инструментом для трансграничного наблюдения без достаточных гарантий соблюдения прав человека.



Вместо решения вопросов, связанных с атаками на компьютерные сети и данные, договор меняет определение киберпреступлений, включая в них преступления, совершенные с использованием международных коммуникационных технологий, что, по мнению HRW, облегчит и усилит национальные репрессии.



Центр стратегических и международных исследований (CSIS) назвал опасения активистов преувеличенными, отметив, что договор не о «глобальном наблюдении, а о киберпреступлениях, и он отражает соглашения, которые действуют уже десятилетиями». По мнению CSIS, противники договора фактически поддерживают преступность.



Правозащитники оспаривают такую точку зрения. Правозащитники отмечают, что договор представляет собой серьезную угрозу для свободы слова и конфиденциальности, а также мощный инструмент для репрессивных правительств. Представитель EFF подчеркнул, что документ заставит частные компании стать государственными агентами, мониторить и перехватывать данные в реальном времени без ведома пользователей.



Договор также требует от поставщиков услуг сохранять молчание, что лишает граждан возможности знать, когда их данные отслеживаются и используются. В EFF считают, что документ возвращает в эпоху «до разоблачений Сноудена», когда право на конфиденциальность в цифровом пространстве еще не было признано фундаментальным.



На вопрос о вероятности принятия договора в его нынешней форме, активисты не дали прямого ответа, но подчеркнули необходимость давления на государства-участники переговоров для устранения рисков, связанных с проектом договора. По словам HRW, риски хорошо задокументированы и необходимы срочные действия, чтобы предотвратить принятие договора в нынешнем виде.