Евросоюз по примеру США увидел риски в использовании китайских чипов

Европейский союз рассматривает возможность официального пересмотра своей позиции относительно того, какие риски несёт использование чипов, имеющих критическое значение для вооруженных сил и различных отраслей промышленности, от электромобилей до инфраструктуры. Пересмотр может стать первым шагом на пути к совместным с США мерам, включая введение ограничений.



Согласно проекту рабочего заявления, с которым ознакомился Bloomberg, ЕС раздумывает о целесообразности проведения расследования, насколько глубоко такие полупроводники внедрены в отраслевые сети.



В свою очередь, Вашингтон обеспокоен тем, что растущие инвестиции Китая в эту область могут привести к доминированию компаний КНР в поставках полупроводников. Потенциальная оценка рисков является одним из пунктов повестки дня предстоящей в апреле конференции Совета ЕС — США по торговле и технологиям в Бельгии.



Ранее Минторг США внёс в санкционный список 13 китайских компаний, которые якобы подрывают национальную безопасность и внешнюю политику США. В октябре 2022 г. США ввели ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников в Китай.