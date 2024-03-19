Евросоюз по примеру США увидел риски в использовании китайских чипов

Европейский союз рассматривает возможность официального пересмотра своей позиции относительно того, какие риски несёт использование чипов, имеющих критическое значение для вооруженных сил и различных отраслей промышленности, от электромобилей до инфраструктуры. Пересмотр может стать первым шагом на пути к совместным с США мерам, включая введение ограничений.
Согласно проекту рабочего заявления, с которым ознакомился Bloomberg, ЕС раздумывает о целесообразности проведения расследования, насколько глубоко такие полупроводники внедрены в отраслевые сети.
В свою очередь, Вашингтон обеспокоен тем, что растущие инвестиции Китая в эту область могут привести к доминированию компаний КНР в поставках полупроводников. Потенциальная оценка рисков является одним из пунктов повестки дня предстоящей в апреле конференции Совета ЕС — США по торговле и технологиям в Бельгии.
Ранее Минторг США внёс в санкционный список 13 китайских компаний, которые якобы подрывают национальную безопасность и внешнюю политику США. В октябре 2022 г. США ввели ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников в Китай.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.