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19 March 2024

Евросоюз по примеру США увидел риски в использовании китайских чипов

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Планируется проведение расследования, касающегося использования полупроводников в отраслевых сетях Европы.
Фото: computerworld.com

Европейский союз рассматривает возможность официального пересмотра своей позиции относительно того, какие риски несёт использование чипов, имеющих критическое значение для вооруженных сил и различных отраслей промышленности, от электромобилей до инфраструктуры. Пересмотр может стать первым шагом на пути к совместным с США мерам, включая введение ограничений.

Согласно проекту рабочего заявления, с которым ознакомился Bloomberg, ЕС раздумывает о целесообразности проведения расследования, насколько глубоко такие полупроводники внедрены в отраслевые сети.

В свою очередь, Вашингтон обеспокоен тем, что растущие инвестиции Китая в эту область могут привести к доминированию компаний КНР в поставках полупроводников. Потенциальная оценка рисков является одним из пунктов повестки дня предстоящей в апреле конференции Совета ЕС — США по торговле и технологиям в Бельгии.

Ранее Минторг США внёс в санкционный список 13 китайских компаний, которые якобы подрывают национальную безопасность и внешнюю политику США. В октябре 2022 г. США ввели ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников в Китай.

Китай ЕС санкции Евросоюз чипы

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