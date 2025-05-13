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13 May 2025

«Железо» на поводке: США хотят отслеживать перемещения мощных видеокарт по всему миру

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Согласно новому законопроекту, производителей могут обязать встраивать в высокопроизводительные чипы и видеокарты системы геолокации. Это должно помешать поставкам американских технологий в Китай и другие недружественные страны.
Фото: Canva

В Конгрессе США представлен законопроект Chip Security Act, который требует от производителей интегрировать механизмы отслеживания в передовые полупроводники — включая серверные процессоры, ИИ-ускорители и даже геймерские видеокарты. Речь идёт о продукции с высоким уровнем вычислительной мощности — например, GeForce RTX 4090 и будущие RTX 5090, подпадающие под классификацию 3A090.

По замыслу авторов инициативы, в чипах появится система слежения, отслеживающая их физическое перемещение на всём жизненном цикле. Это должно создать своего рода «цепочку поставки» и не позволить устройствам попасть в подсанкционные регионы, в первую очередь — в Китай. Не исключено, что в будущем США смогут даже удалённо блокировать такие устройства.

Сенатор-республиканец Том Коттон объясняет инициативу необходимостью защитить американские технологии от «угона» враждебными государствами. Он подчёркивает, что КНР стремится заполучить передовые американские чипы и использовать их против интересов США.

Однако отраслевые эксперты выражают опасения: обязательное внедрение геотрекинга может существенно усложнить производство, повысить себестоимость и вызвать протесты как у производителей, так и у покупателей. Технология усложнит логистику и создаст риски для обычных пользователей — ведь под слежку попадут и коммерческие решения, используемые вне зоны геополитических конфликтов.

Законопроект также может усилить уже существующие экспортные ограничения, расширив контроль не только за продажами, но и за последующим движением продукции. Пока его принятие остаётся под вопросом: в предвыборный год законодательный процесс в США может затянуться.

слежка США санкции геоданные чипы

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