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11 March 2025

Бизнес раскритиковал идею передачи клиентских геоданных властям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению IT-компаний, при дополнительной обработке данных такие сведения позволят идентифицировать человека.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva / Imgonline

Ассоциация больших данных (АБД), куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», Газпромбанк, Т-банк, Россельхозбанк, «Мегафон», «Ростелеком», «Билайн», МТС, ВТБ, Avito, HeadHunter, Центр стратегических разработок и Аналитический центр при правительстве, составила критический отзыв на постановление правительства, в котором указаны случаи, позволяющие властям запрашивать у операторов геотреки абонентов и дополнительную к ним информацию. С копией документа ознакомился Forbes.

В перечень случаев входят прогнозирование эпидемий, противодействие терроризму, введение карантина, угроза возникновения чрезвычайной ситуации, получение сведений о туристических и миграционных потоках.

Операторы должны передавать обезличенную информацию, включающую идентификатор (уникальный код, который используется для распознавания конкретного абонента), гражданство, год рождения, пол, местоположение. В том числе должны передаваться данные об изменении местоположения абонента с определенной периодичностью, с возможностью определения местоположения человека в метрополитене.

В АБД называют список избыточным, он позволит властям почти в любом случае запрашивать у мобильных операторов геотреки. В организации отмечают, что при дополнительной обработке данных сведения позволят идентифицировать человека.

В Минцифры говорят, что речи об отслеживании местоположения россиян не идет. Обезличенные данные позволят властям принимать более эффективные решения. С помощью информации можно будет оценить загруженность станций метро, понять, где есть потребность в строительстве школ, детсадов и т. д.

Бизнес обязан передавать обезличенные персональные данные клиентов в государственную информационную систему. Доступ к этим сведениям сначала получат государственные пользователи, затем остальные по одобрению правительства. Первый проект — сервис сбора и обработки геотреков абонентов.

IT-бизнес Минцифры 152-ФЗ слежка за пользователями конфиденциальность геоданные АБД

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