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11 April 2025

В Госдуму внесли законопроект о создании базы ДНК иностранцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Согласно инициативе, каждый иностранец, въезжающий в Россию для получения патента на работу, должен будет пройти обязательную государственную геномную регистрацию.
Фото: Canva

Мигрантов, прибывающих в Россию для получения патента на трудовую деятельность, предложили обязать проходить государственную геномную регистрацию, данные из которой будут вноситься в специальную базу. Такой законопроект за номером №889172-8 внесли в Госдуму депутаты Заксобрания Ленинградской области.

Процедура будет проводиться за счёт самого мигранта и должна быть завершена в течение одного месяца после пересечения границы.

Авторы инициативы считают, что подобные меры помогут предотвратить повторный въезд ранее выдворенных лиц по поддельным или чужим документам. По их мнению, генетическая информация позволит точно идентифицировать человека даже при изменении его персональных данных.

Дополнительно подчеркивается, что такая база может быть полезной в раскрытии старых уголовных дел, поскольку позволит оперативно установить личность подозреваемого. Сейчас, как указывается в пояснительной записке, многие дела «висят» именно из-за нехватки достоверных данных.

В настоящее время трудовые мигранты обязаны проходить медицинское освидетельствование. Законопроект предлагает расширить эту процедуру включением обязательной сдачи биоматериала для ДНК-анализа.

Если инициатива будет одобрена, новые правила вступят в силу через 90 дней после официального опубликования закона.

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