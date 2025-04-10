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10 April 2025

В США будут проверять соцсети иностранцев на антисемитизм

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Коснётся это тех, кто претендует на законный статус постоянного резидента, а также иностранных студентов и работников образовательных учреждений, «связанных с антисемитской деятельностью».
Фото: Canva

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приступит к поиску признаков антисемитизма в социальных сетях и случаев физического преследования евреев, чтоб учитывать такие факты как основания для отказа в предоставлении миграционных льгот.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства внутренней безопасности США (DHS).

Речь идёт, в частности, о заявителях на грин-карту, иностранных студентах и любых иностранных гражданах, «связанных с учебными учреждениями, подозреваемыми в антисемитской активности». Проверка будет вестись как по текущим публикациям, так и по истории активности в соцсетях. Нововведение объясняется исполнением ряда указов экс-президента Дональда Трампа, касающихся борьбы с антисемитизмом и усиления национальной безопасности.

В пресс-релизе DHS подчёркивается: меры направлены против лиц, поддерживающих организации, официально признанные в США террористическими. Как заявила представительница DHS Триша Маклафлин:

«В США нет места для тех, кто сочувствует террористам. Мы не обязаны их принимать. Кто думает прикрываться Первой поправкой, чтобы оправдывать насилие и террор, — вы здесь не нужны».

Согласно новому руководству, USCIS будет рассматривать как отягчающее обстоятельство любой контент, в котором мигрант прямо или косвенно выражает поддержку антисемитским организациям или идеологиям. Это может стать основанием для отказа в визе или другом иммиграционном статусе.

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