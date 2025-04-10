В США будут проверять соцсети иностранцев на антисемитизм

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приступит к поиску признаков антисемитизма в социальных сетях и случаев физического преследования евреев, чтоб учитывать такие факты как основания для отказа в предоставлении миграционных льгот.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства внутренней безопасности США (DHS).
Речь идёт, в частности, о заявителях на грин-карту, иностранных студентах и любых иностранных гражданах, «связанных с учебными учреждениями, подозреваемыми в антисемитской активности». Проверка будет вестись как по текущим публикациям, так и по истории активности в соцсетях. Нововведение объясняется исполнением ряда указов экс-президента Дональда Трампа, касающихся борьбы с антисемитизмом и усиления национальной безопасности.
В пресс-релизе DHS подчёркивается: меры направлены против лиц, поддерживающих организации, официально признанные в США террористическими. Как заявила представительница DHS Триша Маклафлин:
«В США нет места для тех, кто сочувствует террористам. Мы не обязаны их принимать. Кто думает прикрываться Первой поправкой, чтобы оправдывать насилие и террор, — вы здесь не нужны».
Согласно новому руководству, USCIS будет рассматривать как отягчающее обстоятельство любой контент, в котором мигрант прямо или косвенно выражает поддержку антисемитским организациям или идеологиям. Это может стать основанием для отказа в визе или другом иммиграционном статусе.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.