Германия создаёт подразделение для борьбы с дезинформацией и кибератаками

В ответ на «возрастающие угрозы шпионажа, кибератак и дезинформации», Германия предпринимает значительные шаги для защиты. Министерство внутренних дел ФРГ, совместно с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, создали новое подразделение для противодействия кампаниям по дезинформации, организованным иностранными государствами, включая Россию. Первоначально в нём будут работать 10 аналитиков, затем число сотрудников предполагается удвоить.
Власти Германии утверждают, что за многими дезинформационными кампаниями стоит Кремль. В качестве примера приводится операция «Доппельгангер», в ходе которой в 2022 году против Украины и западных стран с десятков тысяч аккаунтов в X (ранее Twitter) были запущены миллионы фейковых постов.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также предупредила об увеличении угроз шпионажа и кибератак со стороны России, Китая и Ирана. В 2023 году Россия скорректировала свою разведывательную стратегию после высылки своих дипломатов из Германии. Кремль теперь сосредоточен на шпионаже, кибератаках и дезинформации против Берлина. В результате одной из таких атак, организованной группой APT 28, контролируемой предположительно российской военной разведкой, пострадал исполнительный комитет Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Кроме того, разведывательные службы Ирана сосредоточили свои усилия на наблюдении за иранскими оппозиционными группами после массовых протестов против режима в прошлом году. Китайская разведка, помимо слежки за лицами в изгнании, активно собирает информацию в областях исследований, бизнеса и политики.
Для «эффективного противодействия дезинформации» Германия стремится повысить подотчётность социальных сетей, таких как X и Facebook, усиливая давление на них для быстрого удаления фейковых аккаунтов и постов с дезинформацией.
Европейский союз также планирует расследование в отношении компании Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена), подозревая, что модерация контента недостаточно эффективна для остановки распространения политической рекламы, которая может подорвать избирательные процессы.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.