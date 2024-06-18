English Русский
News
18 June 2024

Германия создаёт подразделение для борьбы с дезинформацией и кибератаками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По словам властей ФРГ, это обусловлено увеличением угроз со стороны России, Китая, Ирана и других стран.

В ответ на «возрастающие угрозы шпионажа, кибератак и дезинформации», Германия предпринимает значительные шаги для защиты. Министерство внутренних дел ФРГ, совместно с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, создали новое подразделение для противодействия кампаниям по дезинформации, организованным иностранными государствами, включая Россию. Первоначально в нём будут работать 10 аналитиков, затем число сотрудников предполагается удвоить.

Власти Германии утверждают, что за многими дезинформационными кампаниями стоит Кремль. В качестве примера приводится операция «Доппельгангер», в ходе которой в 2022 году против Украины и западных стран с десятков тысяч аккаунтов в X (ранее Twitter) были запущены миллионы фейковых постов.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также предупредила об увеличении угроз шпионажа и кибератак со стороны России, Китая и Ирана. В 2023 году Россия скорректировала свою разведывательную стратегию после высылки своих дипломатов из Германии. Кремль теперь сосредоточен на шпионаже, кибератаках и дезинформации против Берлина. В результате одной из таких атак, организованной группой APT 28, контролируемой предположительно российской военной разведкой, пострадал исполнительный комитет Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Кроме того, разведывательные службы Ирана сосредоточили свои усилия на наблюдении за иранскими оппозиционными группами после массовых протестов против режима в прошлом году. Китайская разведка, помимо слежки за лицами в изгнании, активно собирает информацию в областях исследований, бизнеса и политики.

Для «эффективного противодействия дезинформации» Германия стремится повысить подотчётность социальных сетей, таких как X и Facebook, усиливая давление на них для быстрого удаления фейковых аккаунтов и постов с дезинформацией.

Европейский союз также планирует расследование в отношении компании Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена), подозревая, что модерация контента недостаточно эффективна для остановки распространения политической рекламы, которая может подорвать избирательные процессы.

Россия дезинформация Китай Германия фейки Иран кибератаки русские хакеры

Similar articles

Германия против принятия в ЕС закона об «иностранном влиянии»
Дайджест преследований СМИ: май'24
«Сова»: в 2023 году применение антиэкстремистских законов продолжило тренд последних лет
Хакеры получили доступ к данным сотрудников британского Минобороны
Google: Россия сделала более 25 тысяч запросов на удаление контента
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт