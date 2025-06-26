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26 June 2025

Как сказать ИИ «нет» — Creative Commons предлагает инструмент

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Организация представила CC signals, который поможет владельцам данных и авторам сообщать, как можно и как нельзя использовать их контент для обучения алгоритмов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DALL-E / Canva

Некоммерческая организация Creative Commons (CC), которая создала одноименные свободные и открытые публичные лицензии, представила CC signals — набор юридических и технических инструментов, позволяющих владельцам датасетов указывать условия использования их контента машинами. Проект нацелен на то, чтобы сохранить баланс между открытым интернетом и растущим спросом на данные для обучения ИИ.

По мнению авторов, бесконтрольное извлечение данных может привести к обратному эффекту: сайты начнут закрываться за платными стенами, чтобы защититься от ИИ-скрейпинга. Уже сейчас Reddit ограничивает доступ ботам через robots.txt, Cloudflare разрабатывает платные схемы для ИИ-агентов, а разработчики создают инструменты, которые «тратят» ресурсы неэтичного скрейпера.

CC signals предлагает альтернативу: вместо запретов — прозрачные сигналы, которые указывают, можно ли использовать контент для обучения ИИ, и на каких условиях. Эти сигналы могут быть юридически обязательными или носить рекомендательный характер, но всегда несут этическую нагрузку — как и лицензии CC, на которых построен современный открытый веб.

Среди возможных условий — обязательство указывать источник, делать вклад в развитие экосистемы или делиться результатами (например, открывать код модели). Всё это оформляется в машиночитаемом и человекочитаемом виде.

Проект пока на ранней стадии: опубликованы первые черновики, сбор обратной связи открыт на GitHub, а альфа-версия ожидается в ноябре 2025 года. Creative Commons надеется, что CC signals станет новым общественным договором между теми, кто делится знаниями, и теми, кто их перерабатывает с помощью ИИ.

свободные знания свободные лицензии Creative Commons Искусственный интеллект

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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